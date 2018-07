Madagascar: « H'omba » à l'IFM - « Up The Rap » fait sensation !

"Up The Rap" a fait sensation.

Ils ont été les meilleurs à leur époque. Samedi dernier, ils ont montré sur les planches de l'IFM Analakely que dans le domaine du hip hop, ils le sont toujours. A travers « H'omba », les gars de « Up the rap » ont revisité d'une manière magistrale la vie des Malgaches.

Des as ? Ils le sont, sans aucun doute. A travers « H'omba », cette pièce où se côtoient tradition et modernité, où la musique contemporaine de l'Ile Rouge flirte merveilleusement bien avec le modern jazz et où les mouvements lents se marient avec les rythmes hip-hop, « Up the rap » a emmené le public de l'IFM Analakely dans un voyage artistique dans un monde où la créativité n'a aucune limite. D'autant plus que cet après-midi-là, les gars d'« Up the rap » rendaient hommage à l'un des leurs : Rudi Rehava, parti rejoindre les étoiles l'année dernière. A travers cette pièce créée il y a plus d'une dizaine d'années, Angeluc Rehava, entouré de Rehava Ange Patrick, Razafindrakoto Jean Jacques, Rakotoarisoa Rivellino Rodolphe et Razanakolona Heriniaina Frédéric, les cinq compères ont revisité la vie des Malgaches, politique en particulier. Ceux qui ont suivi l'évolution du groupe ont pu à nouveau apprécier le style de danse propre à la Compagnie mêlant à la fois travail physique, athlétique, allégresse et finesse.

Danse métissée. Avant de devenir le nom d'une compagnie de danse connue, « Up The Rap » était, depuis 1990, celui d'un événement, une plateforme d'expression pour les jeunes férus de danse hip hop. La danse métissée de la compagnie témoigne ainsi de l'évolution du mouvement hip hop. Ses membres ont fait forte impression, partout où ils sont passés. La preuve, les articles élogieux régulièrement parus dans la presse internationale tout au long des années 2000 : « pas besoin de porter des Nike pour savoir bien danser le hip hop », a-t-on lu dans Le Monde. De fait, à chacune de ses apparitions, la compagnie « Up The Rap » offre sa danse métissée au public comme un témoignage de la richesse culturelle de la population de Madagascar. Créée en 1997, à l'occasion du festival « Up the rap » dont ils ont conservé le nom, « Up The Rap » n'a cessé de faire parler de lui.