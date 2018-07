Madagascar: « Kianja Andrady » - Le Député Jaona Elite fait le plein

Eclairage public. La rencontre d'hier était également une occasion de remettre à la population une trentaine de poteaux solaires. « Cette dotation a été rendue possible grâce à l'appui du Président de la République » a précisé ledéputé. Et lui d'ajouter que « c'est ce genre d'actions dont a besoin la population de l'Atsimondrano qui a toujours souffert de ce problème d'éclairage public ». Comme à l'accoutumée, la rencontre du Député de l'Atsimondrano avec la population a été suivie du tournoi « Jaona Elite » qui a fait le bonheur des footeux. Un tournoi qui a débouché sur une finale entre « Vary sy Rano » et « Boucherie ». Comme les deux équipes se sont séparées dos à dos, le match sera rejoué le 14 juillet prochain. Ce sera encore une autre occasion pour Jaona Elite de démontrer sa popularité dans sa circonscription.

Le Député élu d'Atsimondrano, Randriarimalala Harijaona, alias Jaona Elite a fait sien le devoir de faire un rapport d'activités à ses électeurs. Il l'a encore fait, hier au « Kianja Andrady » dans la commune Ambavahaditokana Itaosy où une foule nombreuse était venue l'accueillir. Un succès populaire pour l'élu d'Atsimondrano qui a saisi cette occasion pour réitérer son engagement pour le développement des communes de sa circonscription. Sur ce point d'ailleurs, la population locale a eu droit à la réhabilitation des infrastructures routières. L'une à Avarabohitra et l'autre sur l'axe menant vers la commune rurale d'Ankadimanga. « Cette route d'Ankadimanga était en très mauvais état et sa réhabilitation figurait parmi la priorité des priorités » a expliqué le député Jaona Elite devant une foule qui n'a pas manqué de le féliciter pour les initiatives qu'il a prises.

