Madagascar: Industrie et consommation de masse - Une réforme structurelle préconisée par le CREM

Par ailleurs, un baromètre industriel a déjà été concocté par le CREM, avec le Patronat et le Salariat du secteur de l'industrie. « Il convient de rétablir une réforme structurelle du système éducatif qui laissera autant de place à la formation technique qu'à la formation de cadre, en vue d'une meilleure adéquation entre la formation et l'emploi, ainsi que pour la culture entrepreneuriale à Madagascar, réduisant le chômage d'incohérence et structurel à Madagascar. Le rôle joué par l'Etat y sera crucial, car il doit parvenir à maîtriser toutes les facettes de l'économie et à coordonner toutes les activités et la relation avec l'extérieur. Ce qui va permettre une intégration dans la chaîne de valeur mondiale », indique le CREM.

Favorisant la concurrence déloyale, cette situation est fortement nuisible à l'industrie locale, selon Rado Ratobisaona, PCA du CREM (Cercle de Réflexion des Economistes de Madagascar). « L'industrialisation constitue une des conditions du décollage économique. Il faut passer d'une économie substantive vers une économie industrielle », a-t-il affirmé. En effet, le CREM a formulé des recommandations pour le déclenchement du processus d'industrialisation. Parmi celles-ci figurent les ajustements pour l'allocation optimale des ressources de l'Etat ; le renforcement des marchés pour la protection des industries locales contre la concurrence étrangère ; et la priorisation du secteur industriel. Pour le CREM, une industrie capable de faire face à la consommation de masse mérite plus que les dépenses publiques actuelles dédiées, équivalentes à 0,7% du budget général de l'Etat.

