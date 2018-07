Madagascar: CENI - Hope - Lancement d'Hackaton pour l'authentification des élections !

Les jeunes seront désormais des observateurs électoraux. Avec Hackaton, le processus électoral et toutes les questions y afférentes ne peuvent plus leur échapper.

Après la sortie du calendrier électoral, place au jeu électoral. Sur ce point, toutes les informations y afférentes sont plus que nécessaires et indispensables pour le citoyen lambda qui va voter pour un projet. C'est dans cette optique que la Ceni (Commission électorale nationale indépendante) et l'association Hope (Hetsika Olom-pirenena Entanina) ont décidé de mettre sur pied le projet Hackaton, lancé officiellement vendredi dernier et signé, dans les bureaux annexes de la Ceni à Nanisana, par les deux présidents respectifs, en l'occurrence, Hery Rakotomanana et Williamson Razafindrano.

Engagement civique. Alors Hackaton, d'après les explications qui ont été fournies, c'est une application destinée non seulement à « authentifier les élections », mais aussi à exhorter les jeunes agiles et sensibles aux nouvelles technologies à participer au processus électoral et à faire preuve d'engagement civique et électoral. « Une fois finalisée, cette application sera facilement et gratuitement téléchargeable pour les Smartphones. Elle contiendra toutes les informations relatives aux élections, telles que, les candidats, les listes électorales, ou encore le nombre de femmes et d'hommes inscrits sur ces listes ». Et bien sûr, la liste est loin d'être exhaustive.

C'est ce qu'a expliqué Williamson Razafindrano, avant de poursuivre que « c'est à travers cette application que les jeunes, du moins dans les grandes villes de Madagascar, suivront de près les élections et toutes les questions inhérentes ». Il est loisible de noter que l'application sera disponible d'ici à la fin août dans la mesure où Hope et les différents partenaires de ce projet (la Ceni, le Bianco, le Samifin, l'Eces, l'Ambassade des États-Unis et les Nations unies) viennent de terminer la conception, vendredi dernier. Le 28 juillet prochain, il y aura un concours dédié à son développement à l'« American Center » Tanjombato où tous les jeunes sont appelés à participer et où les principaux partenaires suscités composeront le jury. Le 29 juillet, à l'issue dudit concours, place à la phase de finalisation. A suivre.