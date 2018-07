Madagascar: THB Ligue des champions - JET Mada termine en tête du groupe d'Antsirabe

Lava Feldman (n°11) a marqué l'unique but de JET Mada face au FC Vakinankaratra.

La première phase de la THB Ligue des champions a pris fin hier sur divers stades avec une issue assez prévisible. Une confirmation des ténors même si on ne peut rien dire de la lutte de la hiérarchie notamment entre Fosa Juniors et CNaPS Sports mais aussi entre JET Mada et Elgeco Plus.

La première phase de la THB Ligue a pris fin hier comme elle a commencé avec la confirmation des ténors qui n'ont fait que gérer la situation car on ne pense pas qu'avec cette certitude de la qualification, les équipes ne vont pas se lancer dans la bataille au risque d'avoir des blessés alors que la seconde phase s'annonce beaucoup plus passionnante avec deux groupes de six clubs.

JET Mada-Fosa Juniors. Presque sans calcul, JET Mada a attendu la quatrième journée pour prendre les commandes du site d'Antsirabe et s'installer définitivement en tête lors de son match d'hier contre le FC Vakinankaratra qu'il a logiquement battu. Avec 13 points sur 15 possibles, JET Mada a ainsi montré qu'il va falloir compter sur lui lors de la Poule des As qui regroupe les quatre meilleures formations.

Un tirage au sort dirigé permet à JET Mada de ne pas se trouver dans la même poule que la CNaPS Sport mais aussi Elgeco Plus qui était son dauphin à Antsirabe. Autrement dit, il est fort probable que Carlos et ses amis retrouvent Fosa Juniors et leurs camarades au sein des Barea pour un choc qui fait déjà saliver les férus du ballon rond malgaches.

Petite victoire. Pour revenir au match de JET Mada d'hier. La rencontre avait pourtant promu de belles empoignades mais dans un slalom dont il seul a le secret, Feldman plus connu sous le nom de Lava est allé marquer l'unique but de la rencontre (21e). Une petite victoire qui ne change rien au classement car le FC Vakinankaratra reste à la troisième place malgré cette défaite car le FC AZ, les Tananariviens d'Ambositra, n'ont pas pu battre le FC Olympique que sur le score de 1 à 0. Une marge non suffisante pour coiffer le FCV avec 7 points et +3 de goal différence contre -1 pour le FC AZ avec les mêmes points.

Le sursaut d'orgueil du FC Rabaza face à Elgeco Plus a certes ravi le public du stade Vélodrome mais dans un contexte autant le dire amical, il ne fallait pas s'attendre à un grand chamboulement.

Le match le plus attendu à Mahajanga entre Fosa Juniors et CNaPS Sport a tourné à l'avantage des locaux sur le score de 2 buts à 0. Du coup les coéquipiers de Dax prennent la tête du classement de ce groupe D.

Voici donc les 12 équipes qualifiées à l'issue de la dernière journée d' hier :

Antsirabe

1er) JET Mada

2) Elgeco Plus

3) FC Vakinankaratra

Tsiroanomandidy

1er) Ajesaia

2) FCA Alaotra Mangoro

3) ASCOIMI

Toliara

1er) 3FB Toliara

2) Akon'Ambatomena Fianarantsoa

3) Fils d'Eléphant

Mahajanga

1er) Fosa Juniors

2) CNaPS Sport

3) TAM Port Bergé