Madagascar: Élections - Le ministre de l'Intérieur insiste sur la neutralité de l'Administration !

Des élections libres et transparentes, c'est le leitmotiv du numéro Un du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, Tianarivelo Razafimahefa.

En effet, quand il a regroupé les Préfets et les chefs de Régions de Madagascar, vendredi dernier, à Anosy (au bureau du FDL), il n'a pas hésité à ordonner à ces représentants étatiques de mettre en avant - pour reprendre ses termes - « la neutralité de l'Administration » dans le dessein de « promouvoir une élection équitable, transparente, et acceptée par le peuple malgache ». Des efforts demandés, recommandés, ou exigés (c'est selon) pour rendre progressivement à l'Administration son caractère neutre.

Responsabilisation. En effet, nul n'est sans savoir que ces dernières années, la politisation de l'Administration est devenue une pratique ordinaire qui inquiète peu de gens. En principe, les fonctionnaires - les serviteurs de cette Administration - n'ont aucunement le droit de faire de la politique. Mais parfois, ce sont même les textes normatifs en vigueur qui ouvrent droit à cette politisation. Avec la nouvelle relative au régime général des élections, par exemple, les fonctionnaires ne peuvent faire de la propagande à leurs heures de service. En d'autres termes, ils peuvent procéder à la propagande d'un tel en dehors de leur travail. Une disposition qui fusionne, en elle-même, lesdites contradictions.

Quoi qu'il en soit, c'est une initiative louable et s'aligne, qui plus est, avec la nouvelle politique générale du Premier ministre. Nous notons au passage que le premier tour de la présidentielle aura lieu le 7 novembre prochain, le second tour se déroulera le 19 décembre. Par ailleurs et toujours dans ce cadre, le ministre de l'Intérieur tient à ce que : « Chacun respecte ses responsabilités, applique les lois et règlements tels qu'ils sont, soit proactif et anticipe pour préserver l'ordre public, fasse des comptes rendus, n'abuse aucunement de son autorité et surtout évite les pots-de-vin ».