Madagascar: Philanthropie - Succès pour « Les courses du cœur »

L'édition 2018 a été un franc succès pour « Les courses du cœur ». Il s'agit de la 10e course du genre.

Cette organisation à but non lucratif avait créé le concept, qui consistait pour le participant, à faire un don d'une partie de ses courses aux enfants pris en charge par des associations de protection de l'enfance. Organisée durant le week-end dernier, la manifestation a, pour ainsi dire, eu du succès, car nombreux sont ceux qui, au détour de leurs courses, ont donné un sac de riz, des vivres et autres PPN, des boissons, des friandises, etc. Bref, ils et elles - toutes bourses confondues - ont fait un don du cœur pour soutenir à leur manière, les enfants démunis et vulnérables.

Donations et don de soi. Emballés dans des cartons, juste à la sortie des supermarchés, les denrées seront ensuite acheminées vers les associations bénéficiaires qui sont déjà réparties par supermarché : Jumbo score, Leader Price et Shoprite. L'équipe « championne » est celle du « Shoprite La City », car elle a totalisé 159 cartons, à la fin de journée d'hier. Notons que certaines grandes surfaces ont fait l'effort de baisser ou d'aménager leurs prix à l'occasion de cet évènement, notamment en ce qui concerne les Produits de première nécessité tels que le riz, dont le prix commence d'ailleurs à s'aligner avec celui des grossistes et des détaillants, auprès de la masse populaire.

Un alignement que les consommateurs n'ont pas manqué de remarquer, du moins en ce qui concerne les PPN et la viande. Par ailleurs, il faut noter que l'évènement a pu être un succès grâce à l'altruisme de la population, au dévouement des bénévoles qui ont donné de leur temps, donc d'eux-mêmes, mais aussi grâce aux partenaires et aux sponsors. A titre de rappel, l'édition précédente (2017) a permis, entre autres, de recueillir : 2 203 tonnes de riz, 8 649 paquets de biscuits et 549 fournitures scolaires, etc.