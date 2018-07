Madagascar: Accident à Arivonimamo - Le Tim au chevet des victimes

Marc Ravalomanana, le président national du parti « Tiako i Madagasikara » a fait preuve de compassion, hier, envers les familles victimes du terrible accident à Arivonimamo.

En effet, il s'est rendu à la HJRA, où la plupart des blessés sont soignés. Aussi était-il accompagné par la mairesse de la capitale, Lalao Ravalomanana, le ministre de l'Industrie, Guy Rivo Randrianarisoa et quelques parlementaires issus du parti Tim. Il a saisi cette occasion pour émettre un message aux responsables de coopérative et aux conducteurs. « Soyez prudents ! », recommande l'ancien chef de l'Etat, avant de poursuivre : « Vous qui faites partie des coopératives, soyez vigilants et faites preuve de rigueur, car vous êtes tenus de garantir la vie de ceux et de celles que vous transportez ».

Notons que l'accident a fait, jusqu'à cette heure où nous écrivons, quatre morts et 58 blessés dont 15 sont hospitalisés à Arivonimamo et 43 à la HJRA. Durant leur passage dans cet hôpital, le couple Ravalomanana et sa délégation ont été au chevet de ces victimes en annonçant entre autres, que la réfection et la construction de la route reliant Arivonimamo et Manalalondo seront étudiées, car l'une des origines de cet accident n'est autre que le mauvais état de la route.