Gabon: Institution Berthe et Jean - Récompense des meilleurs élèves et présentation du prototype auto AYS

Le prototype auto AYS fonctionne avec essence ; l'année prochaine, les étudiants comptent produire un model adapté à l'énergie solaire.

Dès la rentrée prochaine, l'Etat prendra en charge les frais d'écolage de tous les élèves de cette structure privée, a annoncé le proviseur lors de la cérémonie solennelle de récompense des élèves les plus brillants, tout en présentant un véhicule de course, monté par des étudiants de l'Université internationale de Libreville.

Le prestigieux établissement d'enseignement secondaire et universitaire Berthe et Jean a organisé, le 30 juin dernier, une cérémonie en l'honneur de ses apprenants les plus méritants. 76,96%, c'est le taux de réussite qu'enregistre le lycée en cette fin d'année scolaire, la meilleure moyenne s'élevant à 16/20. Créé depuis 10 ans, l'institution ne s'est jamais écartée de ses objectifs : « notre institution a pour vocation, la formation de l'élite et surtout du citoyen de qualité », a déclaré le père Yves Loussou, membre du Conseil scientifique et de surveillance, tout en remerciant les parents pour la confiance accordée à leur structure.

Le public durant la remise des récompenses.

Au cours de la cérémonie, le chef de l'Institution a informé le public que les frais de scolarité seront désormais assurés en totalité par l'Etat gabonais. Le proviseur Clément Obolo, satisfait des résultats, a fait cette annonce surprise durant son allocution. Parents et apprenants ont longuement acclamé la nouvelle. Un vrai soulagement pour les familles économiquement faibles dont les enfants y apprennent. Berthe et Jean figure parmi les établissements scolaires les plus prestigieux du Gabon.

L'entrée de l'une des écoles les plus prestigieuses du Gabon.

Hormis le lycée, l'Institution suggère, depuis quatre ans, une plus grande offre de formation : une faculté de Droit, un institut supérieur de gestion économique appliquée, une école polytechnique. Cette dernière a présenté, le même jour, une auto entièrement fabriquée dans ses ateliers par des étudiants. Il s'agit du prototype A.Y.S (Abdoul Youssouf Seck), du nom du plus anciens des enseignants, il est aussi le directeur de l'école polytechnique de Libreville. Les travaux des jeunes ingénieurs sont supervisés par Sylla Assane, coordinateur pédagogique. Cette première voiture de course conçue au Gabon atteint 100 km/h et peut supporter le poids de six personnes. Les concepteurs ont avoué avoir eu beaucoup de difficultés à réanimer le moteur. Le véhicule a été fabriqué à partir de matériaux recyclés.

L'institution Berthe et Jean est située à 24 km de Libreville, dans la commune de Ntoum. A ce jour, 2000 élèves et étudiants y apprennent. La moyenne annuelle de 12/20 est exigée pour y être inscrit.