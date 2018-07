Tunisie: Deux astres en «fin de vie»

On voit mal Messi et Ronaldo prendre part à la prochaine coupe du monde quand ils auront respectivement 35 et 37 ans.

Déjà avant-hier face à la France et à l'Uruguay, bourreaux de l'Argentine (4-3) et du Portugal (2-1), Messi et Ronaldo étaient loin de leur niveau des grands jours. Depuis quelque temps, leur flamme n'était plus la même.

Leurs coups d'éclat n'étant plus aussi réguliers et aussi fulgurants qu'il y a une année ou deux.

Dommage pour ces deux quintuples «Ballon d'or» ayant dominé la scène mondiale du football de bout en bout, tout au long des dix dernières années en ne laissant que des miettes à tous ceux qui ont essayé en vain de les concurrencer. A l'instar de Zlatan Ibrahimovic pour ne citer que le plus capé des concurrents.

D'aucuns diront que Messi et Ronaldo ne sont pas les seuls géants du football n'ayant pas remporté la Coupe du monde. Il y a aussi Johann Cruyff, Michel Platini, Di Stefano, Kopa, Puskas, et tant d'autres barons du cuir rond qui n'ont jamais réussi à remporter la coupe du monde sans que cela n'enlève rien à leur notoriété ni à leur rang de membre de la liste des meilleurs joueurs de tous les temps qui ont fait vibrer de joie et de plaisir les férus de football dans les quatre coins du monde.

Mais exceptionnellement, l'amertume sera plus ressentie chez Messi et Ronaldo car ces derniers se sont partagé le règne le plus long à la tête de la hiérarchie que le monde ait jamais connu : dix ans. Peut-être encore plus car, en dehors de la Coupe du monde de 2022, Messi et Ronaldo, grâce aux beaux restes dont ils disposent encore, peuvent prétendre à un ou deux autres Ballons d'or. Leur apport personnel et leur régularité pourraient encore faire la différence et les distinguer comme rois incontestés pour une ou deux années supplémentaires.

Salah et Mbappé, étoiles naissantes

Chaque chose a un commencement et une fin. Rien ne peut déroger à cette règle de la nature. Encore moins les deux meilleurs footballeurs de la terre qui, comme des astres en fin de vie, connaîtront, eux aussi, le sort de la fatidique éclipse avant l'extinction totale. En revanche et si Messi et Ronaldo sont à l'automne de leur carrière, d'autres jeunes étoiles commencent à scintiller de mille feux et promettent de prendre la relève. C'est cela même le cycle de la vie dont les lois s'appliquent sur tout ce qui bouge.

Avant-hier, à l'occasion de France-Argentine et alors qu'on assistait au commencement du ternissement de l'astre Messi, on a assisté à la naissance d'une nouvelle étoile dans le ciel du monde du football. Il s'agit bien entendu du Français Kylian Mbappé (20 ans à peine) qui a fait son vrai baptême du feu en étant à l'origine d'une gigantesque prestation. Il se pourrait que ce Mondial de Russie soit celui de cette nouvelle perle noire qui est bien partie pour devenir la nouvelle coqueluche des mordus de football dans le monde. Et si on regarde du côté de l'Angleterre, Mohamed Salah, auteur d'une saison historique avec son club de Liverpool, est, lui aussi, candidat à l'investiture sur le trône du football mondial.

Vivement la nouvelle passation des pouvoirs en espérant que les nouveaux rois nous épatent de la même manière (ou mieux) que leurs prédécesseurs.