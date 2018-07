Tunisie: La menace qui fait peur

Les différents experts réunis dans le cadre de Carthage Cyber Arena (CCA2018), important rendez-vous technologique organisé ce jeudi 28 juin aux Berges du Lac sous le patronage du ministre des Technologies de la communication et de l'Economie numérique, ont mis en exergue l'importance de l'élaboration d'une stratégie nationale qui fasse l'objet d'études après la prochaine réunion du Conseil de sécurité nationale, selon l'annonce de l'Amiral Kamel Akrout, premier conseiller à la sécurité nationale auprès du président de la République lors de son allocution d'ouverture de cette conférence.

L'Amiral Kamel Akrout a appelé à protéger les citoyens contre l'hydre de la cybercriminalité qui profite notamment aux criminels et terroristes et contrôler les espaces cybernétiques. Il a fait savoir que notre pays est en train de mettre en œuvre un système de lutte dans le cadre d'une vision générale qui tiendrait compte de la révision du cadre juridique et réglementaire, et s'aligne sur les mécanismes de l'ONU, tout en s'inspirant des expériences étrangères dans ce domaine.

La stratégie nationale repose sur cinq axes que forment : un espace cybernétique national sécurisé, des systèmes informatisés protégés, un cadre juridique bien adapté, une culture de la cybersécurité, un partenariat constructif avec la communauté académique. Elle vise essentiellement la protection du citoyen et de l'économie du pays en raison des multiples attaques et menaces visant les entreprises, a de son coté souligné Naoufel Frikha, DG de l'ANSI.

Accompagner la transformation digitale

La Tunisie passe aujourd'hui par une période transitoire vers l'économie numérique, la culture digitale, et l'expansion entrepreneuriale. Ce changement est en train d'élargir l'espace de travail et placera la Tunisie dans un monde sans frontières, où les opportunités et les menaces sécuritaires sont innombrables. L'organisation de la seconde édition de "Carthage Cyber Arena" est devenue un rendez-vous incontournable autour de la cybersécurité, marqué par la participation d'éminents experts de Tunisie et de l'étranger, constituant ainsi une belle opportunité pour les start-up.

La conférence s'est étalée sur deux jours et a été marquée par une série de conférences, de tables rondes, autour de la stratégie de cybersécurité pour accompagner la transformation digitale, le cadre pour la protection des systèmes d'information critiques (Telecom, Industrie, Finances,... ) la protection et la souveraineté des données personnelles, l'évolution des menaces et des moyens de protection, l'expertise en cybersécurité et la cybercriminalité. Des workshops techniques ont été consacrés à cette occasion à la gérance Informatique, le défi de conformité en Tunisie, la protection des entreprises.

L'événement a été marqué par l'organisation d'une compétition «Capture The Flag» ayant opposé les sept équipes tunisiennes qualifiées de l'édition précédente aux meilleures équipes mondiales représentant la Suède, l'Algérie, l'Allemagne et la Russie. Un contenu adapté à tous les niveaux des participants et qui répond à toutes les attentes, avec des exercices pratiques démontrant combien il était facile de s'attaquer à la technologie, d'où la grande importance de la cybersécurité pour faire face à toutes les menaces qui se profilent à l'horizon, a tenu à souligner Haythem El Mir, président de l'Internet society Tunisie (Isoc).