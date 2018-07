Tunisie: Un manque cruel de médicaments et de spécialistes

Le président du Syndicat de l'hôpital régional du Kef évoque déjà une situation de crise généralisée, marquée par le manque de personnel, aussi bien au niveau du corps médical spécialisé que des cadres paramédicaux ou encore des investissements publics nécessaires au bon fonctionnement de l'hôpital, au demeurant, considérablement réduits à ses yeux.

De son côté, le directeur régional de la santé ne cache pas son inquiétude face à la dégradation de la situation prévalant dans les hôpitaux où plusieurs médicaments font défaut tout comme pour les médecins spécialistes, poussant les autorités à se rabattre sur des palliatifs comme le recours aux gardes assurées par des médecins spécialistes venus d'ailleurs. Une situation aggravée par un déficit budgétaire de neuf millions de dinars, engendrée, selon ses dires, par les impayés au passif de la Caisse d'assurance maladie. Cela dit, plusieurs patients, aussi bien au Kef qu'à Siliana, reconnaissent même qu'ils ne parviennent pas à obtenir les médicaments qui leur sont prescrits pour soigner des maladies chroniques (diabètes, hypertension, etc.). Dans les pharmacies, la situation n'est pas meilleure, car plusieurs types de médicaments sont devenus introuvables et il va falloir se rabattre sur le générique, s'il est toutefois disponible. Certains médicaments, naguère abondants sur le marché, ont aujourd'hui disparu comme le Gaviscon pour le traitement du reflux gastrique ou le A-Zantac, son équivalent. Les antalgiques ou les antidepresseurs sont inexistants depuis plusieurs semaines comme le Carboxylare, un absorbant intestinal très utilisé chez l'adulte et l'enfant dans le traitement des états dyspeptiques (digestion difficile) et du météoisme (ballonnement intestinal).

Plusieurs autres médicaments font aussi défaut dans les pharmacies, nous déclare un autre pharmacien qui évoque une longue période difficile pour le secteur de la santé et surtout pour celui des médicaments acquis en devises et qui représentent près de 50% du volume des médicaments mis sur le marché national.

Certains patients de la région de Siliana se plaignent ces derniers temps et passent chaque jour devant la pharmacie de l'hôpital pour attendre le plus souvent vainement qu'on leur livre leur dose de médicaments adaptés à leurs besoins.

Certains patients ont arrêté leur traitement car ils n'ont ni les moyens d'acquérir les médicaments à leurs frais ni la possibilité de les obtenir dans la pharmacie de l'hôpital où le plus souvent seuls les génériques sont disponibles. L'administrateur du Groupement de santé de base du Kef estime que même si on dispose de l'argent, la Pharmacie centrale est incapable de livrer toute la liste des médicaments nécessaires ce qui atteste de la précarité et de la situation difficile du secteur de la santé dans le pays.

Certains malades passent même leurs commandes plusieurs semaines à l'avance. Ils les payent rubis sur l'ongle de peur de ne pas les trouver le jour J. D'autres nous affirment être allés dans les pays voisins acquérir certains types disponibles, ce qui rend compte de la difficulté à se procurer les médicaments dans le pays, à cause, sans nul doute, de la situation devenue difficile pour l'économie nationale, voire alarmante. Mais la santé du citoyen n'a pas de prix et passe pour une priorité dans tous les cas de figures. A bon entendeur salut !