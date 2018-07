Tunisie: Tout sur Hédi Jouini

De prime abord, on est fasciné par la qualité de l'image dans ce documentaire mais surtout par la quantité de vidéos et de photos d'archives de Hédi Jouini.

Un héritage familial que seule la réalisatrice pouvait exploiter à sa guise, et ce, au grand bonheur du spectateur. Nous découvrions également des images d'archives sur la Tunisie de l'après-guerre ou de l'entrée des nazis à Tunis qu'on n'a jamais vues ainsi que des images de films où Hédi Jouini a interprété des rôles plus ou moins importants. Parmi ces rares images de films, on découvre l'unique scène où le chanteur est face à son épouse Ninette dans un film de Rossellini tourné au Maroc où il jouait du luth et elle chantait en face de lui. Car Ninette était une très belle femme douée et d'un extraordinaire talent d'actrice et de chanteuse. Une grande carrière d'actrice s'ouvrait devant elle n'eût été le «non» de notre chanteur national.

Claire belhassine, la réalisatrice, raconte qu'un jour en prenant un taxi à Paris, elle entendait une chanson de son grand-père. C'est seulement à ce moment-là qu'elle apprend que Hédi Jouini était un géant de la chanson tunisienne ainsi qu'une grosse pointure à l'échelle arabe, elle qui croyait qu'il était un simple faiseur de chansonnettes que l'histoire a enterré. Ce fut le point de départ de ce film qu'elle a mis presque dix ans à réaliser. Un film monté avec une extrême habileté et qui a su garder un rythme précis du début à la fin, le risque étant que les chansons empiètent sur la narration et les images d'archives sur les images actuelles et la volonté de tout dévoiler empiète sur le tout ! Mais heureusement ce n'était pas le cas.

Les chansons de Hédi Jouini «le Frank Sinatra de Tunisie» comme on l'appelait à l'époque continuent à inspirer toute une génération, mais pourquoi a-t-il caché sa renommée à sa famille ? Quels sombres secrets gardait-il de la nation qu'il adorait ? Le film révèle en effet une histoire incroyable derrière l'homme et sa musique. Un film qui dépeint un prof tari, intime du parrain de la musique tunisienne, père d'une nation, mais, pas de sa famille.

Un film émouvant et fort autant que ces chansons qui continuent à raisonner dans la tête de toutes les générations tunisiennes.