Algérie: Messahel - Absolue nécessité pour les Africains de s'organiser au service du continent

Abordant la question du Sahara occidental, M. Messahel a évoqué la mise en place d'un mécanisme qui va servir d'interaction entre la République sahraouie et le Maroc d'abord, puis l'UA et les Nations unies sur la base des résolutions des Nations unies.

S'agissant les futures négociations entre l'Union européenne (UE) et les "Afrique Caraibes et Pacfique" (ACP), il a indiqué qu'elles devaient débuter en août prochain dans la perspective de la révision de l'accord liant les ACP à l'UE.

Dans une déclaration à la presse, à l'occasion du 31ème sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine, M. Messahel a souligné "l'absolue nécessité de mieux s'organiser et de se rassembler pour être dans un mouvement de partenariat et oeuvrer dans l'optique d'être au service du développement du continent".

