Burkina Faso: Electricité - Désormais possible de payer ses unités «Cash power» via Orange Money

Ce partenariat entre Orange Money et la Sonabel, selon Ben Cheick Haïdara s'inscrit dans le cadre de la vision de son entreprise qui est « d'accompagner les entreprises et les usagers dans la transformation digitale ».

Notant qu'il s'agit là « d'un ouf de soulagement » pour les clients, François de Salles Ouédraogo, ne manque pas d'appeler les uns et les autres à adhérer à cette nouvelle technologie qui leur est offerte. De ce fait, cela viendra pallier le déficit de la qualité des prestations des guichets. Considéré comme une innovation majeure, « le client pourra acheter ses unités à n'importe quel moment, n'importe où, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 », a rassuré le Directeur Général de la Sonabel.

Pour François de Salles Ouédraogo, Directeur Général de la Sonabel, ce produit qui vient d'être lancé mettra fin aux souffrances des clients, dans la mesure où il présente de nombreux avantages. Ainsi, lesdits clients gagneront en temps et auront une réduction de dépenses. Cette disposition offre donc plusieurs avantages. « Il n'y a plus de pénalité. Plus de paiement de redevances en cas de retard. Et cela offre la possibilité de payer les unités en tout temps », a fait savoir Souleymane Ouédraogo, Directeur Commercial et de la Clientèle de la Sonabel.

