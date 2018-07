Algérie: APN - Adoption de la liste des vice-présidents de l'Assemblée

- Les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté dimanche à la majorité la liste des vice-présidents de l'APN pour la deuxième année de la huitième législature.

L'adoption de cette liste a eu lieu lors d'une séance plénière présidée par le président de l'APN, Said Bouhadja.

La liste comprend neuf (9) vice-présidents comme suit:

Abderrezak Terbach, Morad Haliss, Mohamed Moussaoudja et El Hadj Laib du parti Front de libération nationale (FLN).

Hassen Bounefla, Mohamed El Aid Bibi et Houda Talha du Rassemblement nationale démocratique (RND).

Ismail Mimoune du Mouvement de la société pour la paix (MSP), outre Mohamed Hellali pour le groupe des indépendants.

La liste des vice-présidents de l'Assemblée est adoptée conformément à l'article 130 de la Constitution, alinéa 2 ainsi qu'aux articles 12 et 13 du règlement intérieur de l'APN.

Dans ce sillage, M. Bouhadja a appelé les députés "à faire preuve de vigilance pour la concrétisation du programme et la promotion des institutions de l'Etat, l'action législative et parlementaire au niveau des aspirations des citoyens afin de transmettre leurs préoccupations aux pouvoirs publics".

La première année de la 8e législature a été marquée par une activité législative "intense" ce qui traduit "le contact permanent avec le citoyen", a affirmé M. Bouhadja, mettant en avant l'esprit de responsabilité des députés lors de l'exercice de leurs fonctions ainsi que l'objectivité ayant caractérisé leurs débats, le dialogue et la démocratie qui ont marqué les travaux du bureau de l'Assemblée.

Saluant les efforts positives consenties par les députés durant tout une année de travail et de dialogue constructif, le président de l'APN a félicité les responsables des groupes parlementaires ayant bénéficié d'un renouvellement de confiance ainsi que ceux qui ont été remplacés.

La liste des présidents des groupes parlementaires comprend: Moad Bouchareb du Front de libération nationale (FLN), Belabes Belabes du Rassemblement national démocratique (RND), Ahmed Sadok du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Lamine Osmani du groupe des indépendants, Tahar Chaoui de Tajamou Amel Al Djazair (TAJ), Slimane Chenine de l'Union Nahda-Adala-Bina, El Hadj El Ghouti du Front El Mostakbal, Sadek Slimani du Front des forces socialistes (FFS), El Hadj Chikh Berbara du Mouvement populaire algérien (MPA) et Djeloul Djoudi du Parti des travailleurs (PT).

Après cette séance, il a été procédé à l'installation des présidents des 12 commissions permanentes de l'APN, il s'agit de : Amar Djilani, président de la commission des Affaires juridiques, Administratives et des Libertés, Abdelmadjid Si Afif, président de la commission des Affaires étrangères, de Coopération et de l'Emigration, Djamel Kikan, président de la commission de la Défense nationale, Toufik Torche, président de la commission des Finances et du Budget, Bekhiri Hamid, président de la commission des affaires économiques, du Développement, de l'Industrie, du Commerce et de la Planification et Laalaoui Saloua, président de la commission de l'Education, de l'Enseignement supérieur et des Affaires religieuses.

Il a été procédé également à l'installation de Touahria Melian, président de la commission de l'Agriculture, de la Pêche et de la Protection de l'Environnement, Mustapha Bouali, président de la commission de la Culture, de la Communication et du Tourisme, Boualem Bousmaha, président de la commission de la Santé, des Affaires sociales, du Travail et de la Formation professionnelle, Youcef Berchid, président de la commission de l'Habitat, de l'Equipement, de l'Hydraulique et de l'Aménagement du territoire, Fethi Khouil, président de la commission des Transports et des Télécommunications ainsi que Ibiri Djamel, président de la commission Jeunesse, Sport et Mouvement associatif.