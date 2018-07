Burkina Faso: Wendkuni Bank International vole au secours de la pédiatrie Charles de Gaule

Le Directeur général du CHUP-CDG, Malick Djébré et Dr Diarra Yé, porte parole du corps médical ont salué ce geste qui va soulager les pensionnaires. Malick Djébré estime que « le noble geste de ce jour est à saluer », dans la mesure où plus d'un enfant sur 8 meurt avant d'atteindre ses 5 ans. Toutefois, il ne manque pas de souligner que ce matériel sera utilisé à bon escient. « Ces matériels et équipements vont permettre entre autres de renforcer nos capacités de prise en charge des enfants nés ayant des handicaps (... ) de faire fonctionner efficacement l'unité d'ophtalmologie. Mais aussi, d'assurer la prise en charge de ceux admis en détresse dans les urgences médico-chirurgicales et néonatales », a laissé entendre le Directeur général du centre hospitalier.

Copyright © 2018 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.