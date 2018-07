Angola: Le pays en quête d'une coopération renforcée avec l'ONU dans la lutte contre le terrorisme

New York — L'Angola s'est engagé à renforcer sa coopération avec les institutions spécialisées des Nations Unies afin d'améliorer sa capacité nationale à lutter contre la menace terroriste et à positionner le pays dans des stratégies régionales.

C'est ce qu'a informé vendredi dernier à New York (Etats-Unis), le secrétaire de l'Intérieur chargé des ressources matérielles, Hermenegildo José Félix, au cours de la Conférence de haut niveau des Nations Unies des chefs d'organismes de lutte contre le terrorisme, tenue les 28 et 29 juin de cette année.

Le responsable a noté que l'Angola était la cible de l'immigration illégale de citoyens qui profitent de la vulnérabilité de ses frontières pour s'installer dans les zones d'exploration diamantifère.

Il a dit que, compte tenu de ce cadre, l'Angola s'employait à approuver et à améliorer la législation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent pour le financement du terrorisme dans le cadre des résolutions pertinentes des Nations Unies.

Le gouvernant a souligné le «rôle très important» de l'ONU dans le soutien aux États membres dans la mise en œuvre de la Stratégie antiterroriste mondiale.

"Dans le contexte actuel, le terrorisme constitue une menace sans précédent pour la stabilité et la sécurité des Etats et pour le bien-être des populations, à en juger par la façon dont les groupes radicaux perpètrent leurs actions ignobles", a-t-il ajouté.

Prenant la parole lors de la conférence sur le thème « renforcement de la coopération internationale pour lutter contre la menace croissante du terrorisme», Hermenegildo Felix a alerté sur des signaux croissants de radicalisme, associés aux rapports d'intolérance religieuse, à la probabilité d'adhésion des jeunes et d'anciens soldats à des groupes terroristes, ainsi que sur la mise en place de bases de données de formation de ces groupes et leur financement.

Selon le responsable, ces actions nécessitent une réponse rapide, énergique, efficace et effective de la part des organes spécialisés des pays dont le succès dépend de la coopération internationale.

En conséquence, le gouvernant angolais, qui intervenait sur le thème « Renforcer le rôle et la capacité des Nations Unies dans la mise en œuvre de la stratégie mondiale de l'ONU contre le terrorisme», a considéré l'échange d'informations sur les individus radicalisés comme un outil pour lutter contre le recrutement par Internet, reconnu dans de nombreux cas comme une ressource privilégiée pour les groupes terroristes.

À son avis, les États devraient accorder une plus grande attention à la surveillance efficace des multiples formes d'utilisation des technologies de l'information et de la communication, sans préjudice des libertés et droits fondamentaux universellement reconnus de la personne humaine.

"En raison de la complexité et des formes de manifestation du terrorisme, il est justifié d'utiliser tous les mécanismes juridiques disponibles et de redoubler d'efforts de manière coordonnée des principaux organismes internationaux d'application de la loi, tels qu'Interpol, qui continuent d'être les alternatives privilégiées pour prévenir et combattre ce mal auquel le monde est confronté », a-t-il souligné.

Depuis jeudi à New York, le secrétaire d'État est à la tête d'une délégation intégrée du du directeur général adjoint du Service des d'investigation criminelle (SIC), Manuel do Nascimento Cardoso, du directeur national de la lutte contre le crime organisé, Pedro Lufunguila.