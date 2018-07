Angola: Huíla - Les clients doivent à l'ENDE plus de cinq milliards de kwanzas

Lubango — Cinq milliards 86 millions 399 mille 319 kwanzas et 45 centimes est la valeur de la dette globale contractée par les consommateurs d'énergie électrique des municipalités de Lubango, Humpata, Chibia, Matala et Quipungo, province de Huíla, à l'Entreprise nationale de distribution de l'électricité (ENDE).

L'information a été avancée samedi à Lubango, par l'agent de communication de l'entreprise, Wilson Haukelo, qui, sans déterminer le nombre de clients impliqués, a dit que c'est une dette accumulée depuis 16 ans et parmi les débiteurs, il y a des institutions publiques et privées, ainsi que les clients domestiques qui ne paient pas l'énergie qu'ils consomment.

Il a affirmé que les clients ne disposent pas encore d'une culture de paiement de l'énergie, ils doivent être rééduqués pour le règlement régulier de leurs comptes, parce qu'une bonne partie d'entre eux ne paient que lorsque l'entreprise procède à la coupure du courant, ce qui est le but de l'institution, mais il existe un contrat entre "donner et recevoir" et les acheteurs doivent honorer leurs engagements.

Le responsable a fait savoir que la société avait un programme de négociation de la dette pour aider les clients à effectuer le paiement de façon échelonnée, car il n'y a aucune urgence pour l'acheteur de rembourser la dette en une fois.

«Nous négocions maintenant avec de nombreux clients endettés, nous les écoutons et proposons une modalité de paiement, en cinq tranches, mais le client a le droit de donner sa proposition mensuelle, payant la facture actuelle et quelques mois de plus en arriérés, selon la disponibilité du client, notre urgence est que le client paye ce qu'il dit", a-t-il expliqué.

L'ENDE à Huíla compte 72.000 clients publics et privés dans les cinq municipalités où elle distribue de l'énergie, notamment Lubango, Chibia, Matala, Humpata et Quipungo.