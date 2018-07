Tunisie: Les «Verts» risquent la relégation !

Cette nouvelle est tombée tel un couperet. Mais revenons aux faits...

L'origine de cette affaire remonte au mois de juin 2015 lorsque le Club Africain a recruté l'international algérien Hamid Djaouachi pour une durée de cinq saisons sportives à partir du 1er juillet 2015, moyennant un salaire mensuel de 30.000 euros et une prime de rendement fixée à 36.000 euros payable sur 4 tranches. Ce contrat entre le CA et ledit joueur a été paraphé par l'ex-président du CA Slim Riahi, et son manager ainsi que Djaouachi, qui a signé le 28 juillet 2015.

Ce contrat a aussi stipulé que l'hébergement du joueur ainsi que son transport seront à la charge du Club Africain qui doit aussi allouer trois billets d'avion aller-retour Tunis-Alger par saison sportive.

Un recrutement non étudié

Présenté en grande pompe aux supporters clubistes, comme le Messi algérien lors d'un point de presse qui s'est déroulé à Gammarth, ce buteur s'est avéré sans référence et son recrutement a probablement été senti comme un flop du côté de l'ex-président du CA et de ses proches.

Et c'est probablement pour cela que ses services ont été proposés un mois plus tard au CSHL.

Ainsi, le passage de Djaouachi au CSHL a vite été ficelé.

Il est à souligner que Djaouachi n'a pu s'imposer en marquant simplement un seul but en trois matches qu'il a disputés tout au long de la saison 2016.

Concernant les rémunérations, il a été payé dans une première période par Slim Riahi puis il a dû se limiter aux quelques rares aides reçues par le CSHL, lorsque le président du CA l'a ignoré.

Sentant qu'il n'est pas à l'aise, Djaouachi est rentré chez lui en Algérie et a demandé une autorisation de sortie du dernier club dans lequel il a évolué, à savoir le CSHL, et ce, afin de rejouer dans son pays.

La Fifa menace

Mais au moment où les responsables banlieusards ont cru que cette affaire était close, intervient l'avocat du joueur à travers une requête envoyée à la Fifa le 24-7-2017 par laquelle il réclame au CSHL et non au CA le paiement des salaires impayés de Jaouachi pour la totalité de la durée du contrat de 5 ans, et de 280.000 euros à titre d'indemnité de résiliation et 10.000 euros à titre de frais et d'honoraires d'avocat.

Bien qu'ils aient toutes les cartes en règle pour prouver à la Fifa que le joueur a été engagé par le CA et non par le CSHL, les dirigeants hammamlifois ont traité ce dossier de manière improductive et n'ont pas réagi comme il convenait. Ainsi, malgré le courrier de la Fifa daté du 19 septembre 2017 reçu par le CSHL à travers la FTF «qu'en l'absence de réponse au sujet de Jaouachi dans le délai imparti, une décision sera rendue sur la base des seuls documents disponibles», pendant ce temps, l'indifférence des dirigeants banlieusards a été fatale au club.

Et c'est ainsi que le CSHL s'est retrouvé finalement sanctionné par une amende de 225 mille euros (750 mille dinars).

A moins qu'une solution à l'amiable soit trouvée entre les deux parties.