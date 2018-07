Tunisie: Vers un comité provisoire...

Toutefois et dans les coulisses de Ben Jannet, le nom de N. Zbidi, porte-parole du comité actuel, est très bien placé pour constituer ce comité qui sera formé par des figures compétentes qui ont auparavant exercé à l'USM et qui ont laissé de très bonnes impressions pendant leur passage...

Un entraîneur d'urgence...!

L'une des principales tâches de ce comité après sa constitution sera désormais de recruter un entraîneur pour combler le vide laissé par S. Kasri et son remplaçant T. Lahdhiri. Son avènement pour veiller sur les destinées de la première équipe mettra fin au chômage forcé du groupe au repos depuis le début du mois de mai et qui n'a pas encore repris les entraînements pour préparer le nouvel exercice. En attendant de régler très vite le problème du nouvel entraîneur et son staff, certains membres du comité en place ne sont pas restés les bras croisés et ont déjà entrepris des contacts pour renforcer l'équipe à la veille de la saison pendant le mercato d'été. Aux dernières nouvelles, on parle du retour de l'attaquant A. Korbi à son club d'origine et qui vient de signer un bail de deux années après avoir résilié son contrat à l'amiable avec le CSS.

Auparavant, le comité d'El Belli, qui a libéré le gardien de but M. Bédéri au voisin de l'ESS contre la somme de 300.000 dinars, vient d'engager pour le remplacer deux autres keepers, en l'occurrence Ben Saïd, ex-sociétaire de l'ASG, et H. Hamzaoui, un pur produit usémiste de retour à son club d'origine après un passage au CS Korba. De même et afin de renforcer sa ligne d'attaque qui a tant souffert de l'absence d'un vrai chasseur de buts lors de la phase retour de l'exercice écoulé, les Bleus seront renforcés par l'attaquant A. Sfaxi, prêté pour deux ans de l'ESS. Et certainement avec l'arrivée du nouvel entraîneur, d'autres renforts ciblés seront opérés notamment au niveau de l'arrière-garde, de l'entrejeu et de l'attaque qui a préservé ses deux fers de lance, l'insaisissable Kabbou et le clairvoyant Messaïdi non autorisés à quitter le club en dépit des offres alléchantes de certains clubs de la Ligue 1, à l'instar de l'ESS, du CA et du CSS...