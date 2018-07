Tunisie: Les indépendants raflent tout

Au conseil municipal de la ville de Tozeur (chef-lieu du gouvernorat), Ali Jeddi, tête de liste indépendante « Espoir et travail» a été élu maire avec 12 voix, contre 11 en faveur du candidat de la liste d'Ennahdha, Mufdi Jeddi.

Sur les 24 sièges au conseil municipal, 7 ont été remportés par la Liste espoir et travail, 6 par Ennahdha, 3 par Nida Tounès, 3 par la liste Résistance, 2 par la liste Présent et avenir, 1 par Harak Tounes Al Irada, 1 par la liste Al Amal et 1 par la liste Jeunesse du Djerid.

A Nefta, Mourad Lassoued, tête de liste « les jeunes de Derjine» a été élu maire de la ville avec 10 voix, contre 8 en faveur de Ayman Aliou de la liste indépendante « Koufa Soghra ». Huit membres se sont retirés de la séance inaugurale au moment de l'élection des vice-présidents du conseil municipal.

Aux élections municipales à Nefta, Ennahdha avait remporté 4 sièges, Koufa Soghra 3, Jeunesse de Nefta 3, Harak Tounes Al Irada 2, Citoyenneté et développement 2, Les jeunes de Derjine 2, Nida Tounès 2.

A Hamet Jerid, Mohamed Bechir Souli (liste indépendante « Travail «) a été élu maire de la ville, avec 8 voix, contre 4 en faveur de Mohamed Sassi Radhouani (Ennahdha). Aux élections municipales, la liste « Travail » avait obtenu 4 sièges, Ennahdha 4, Nida Tounes 2, Machrou Tounes 2.

A Hazoua, Atia Ben Said (liste indépendante l'Avenir), porteur de handicap visuel, a été élu maire, avec 11 voix sur 12 (1 bulletin blanc). Il était le seul candidat à ce poste. Aux élections municipales, sa liste avait remporté 5 sièges, Ennahdha 3, Nida Tounès 2, Al Wifak 1 et Jeunesse libre de Hazoua 1.

A Degache, Kamel Khaldi (liste indépendante Espoir et ambition) a été élu maire de la ville, avec 13 voix pour et 5 votes blancs. Il était seul candidat à ce poste. Aux élections municipales, la Liste Espoir et ambition avait obtenu 8 sièges, Ennahdha 4, mouvement du peuple 3, Nida Tounès 2, Machrou Tounès 1.

Tamaghza est la seule municipalité dans la région de Tozeur où le maire élu appartient à une liste de parti, il s'agit de Abdelaziz Hajji du mouvement Ennahdha. Il a été élu maire avec 8 voix contre 4 en faveur de Moez Bouarouj de la liste indépendante « Soleil du sud ». Aux élections municipales, Ennahdha avait remporté 6 sièges, liste Soleil du Sud 3, L'Oasis 2 et Nida Tounès 1.