Tunisie: Restera, restera pas ?

Wadii El Jary, l'homme fort à la FTF et celui qui pèse lourd au sein du bureau fédéral, va-t-il sacrifier Maâloul pour calmer les ardeurs du public et pour «absorber» un tant soit peu sa colère? C'est un scénario possible, entre autres. Et personne, à l'heure actuelle, ne peut deviner ce qui se passe dans la tête de El Jary, qui, contrairement à ce qui se dit, entretient encore de bonnes relations avec Maâloul même après l'échec au Mondial.

Lourd bilan...

Nabil Maâloul ne peut pas être content et fier de ce qu'il a fait à la Coupe du monde. Non seulement les deux défaites, mais c'est aussi l'attitude passive et les énormes faiblesses, dégagées et vues par tout le public, qui font mal. Maâloul n'a pas fait le meilleur casting avant le Mondial, a dévoilé toutes ses cartes dans les matches amicaux, n'a pas pu profiter des joueurs «récupérés» comme Ben Amor (qui aurait pu changer beaucoup de choses au milieu), et surtout il a lésé maints joueurs qui pouvaient l'aider, à commencer par Akaïchi et Harbaoui (deux attaquants de pointe de métier), et, par la suite, Haddadi et Srarfi.

On ne pense pas que Maâloul ait quelque chose à défendre ou à jouter en sélection après l'échec mondialiste, sans oublier aussi que ses rapports avec certains cadres, surtout les anciens joueurs qui ont assuré la qualification au Mondial, se sont détériorés après la défaite de la Belgique. Gagner contre Panama n'a pu atténuer l'immense tension et la grande frustration que vit l'entourage immédiat de la sélection.

Cela dit, le départ immédiat de Nabil Maâloul n'est pas une simple décision que le bureau fédéral va prendre. Le sélectionneur est encore sous contrat, il est bien appuyé politiquement, il a de fortes relations avec les nouveaux joueurs cadres et c'est surtout quelqu'un qui aime parler et même encaisser devant les médias. Remarquez qu'il a une bonne attitude même face aux médias qui l'ont fustigé. Contrairement à l'avant-Mondial où il vivait la folie des grandeurs et où il ne ratait pas la moindre occasion pour attaquer ses détracteurs, Nabil Maâloul est aujourd'hui quelqu'un de docile, de sobre devant les caméras. Il «encaisse» pour toute la sélection, et c'est un facteur déterminant pour El Jary. Il y a aussi les éliminatoires de la CAN 2019 qui reprennent début septembre en attendant le match-clé contre l'Egypte en novembre.

Le bureau fédéral aura-t-il le temps de trouver un sélectionneur de renommée (étranger bien sûr) qui va prendre le train en marche? Seul un entraîneur tunisien attend impatiemment le feu vert pour prendre la sélection en main. C'est Faouzi Benzarti qui fait tout pour prendre la place de Maâloul. Sinon, pas de noms disponibles et qui connaissent les rouages de la sélection. Nabil Maâloul aurait la chance de son côté pour rester. Ce serait quelque chose qui l'arrangerait lui et le bureau fédéral.