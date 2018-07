Tunisie: Approfondir les relations économiques et commerciales avec la Tunisie

En raison du potentiel et de la proximité culturelle et aussi géographique, le marché tunisien est important pour le Portugal. En 2017, la Tunisie est devenue notre 29e client et au premier trimestre de 2018, elle est le 19e client ! Nous avons également près de 500 entreprises portugaises qui exportent en Tunisie, un marché d'opportunité et de diversification.

Nous savons que beaucoup d'entreprises portugaises souhaiteraient travailler avec la Tunisie, notamment dans le secteur de la construction et des matériaux, du tourisme et de l'environnement. La Tunisie peut également bénéficier de la qualité, du savoir-faire et de l'innovation des entreprises portugaises. Par exemple, notre ingénierie est hautement considérée internationalement!

A l'avenir, nous espérons que d'autres sociétés portugaises investiront en Tunisie et que d'autres entrepreneurs tunisiens suivront l'exemple de Coficab. Et, j'en suis sûr, nous -- l'Aicep, la Chambre tuniso-portugaise et l'Association d'amitié Tunisie-Portugal -- pouvons ensemble apporter une contribution essentielle ici.

Comment favoriser la création des PME et des startup ?

Le Portugal est déjà connu comme un pôle technologique et un pays où il y a beaucoup de talent, deux avantages compétitifs qui suscitent l'intérêt des investisseurs mondiaux. Il y a une nouvelle génération de startup, d'entrepreneurs et d'entreprises de plus en plus dynamiques et l'installation de Web Summit, la plus grande conférence technologique au monde, à Lisbonne a beaucoup contribué à la promotion du Portugal. Le Portugal accueillera chaleureusement toutes les entreprises tunisiennes qui souhaiteraient participer au Web Summit ou visiter notre pays.

Les Portugais sont-ils prêts a investir en Tunisie ?

L'investissement portugais en Tunisie s'est stabilisé. On remarque la présence des entreprises portugaises en Tunisie dans plusieurs secteurs, comme Sovena ou Secil, qui comptent sur l'appui des autorités tunisiennes. Et le contraire est également vrai ! La Tunisie considère le Portugal comme un partenaire important, considérons par exemple l'investissement réalisé par Coficab, une entreprise que l'Aicep connaît bien et qui a fait de gros investissements. A l'Aicep, nous sommes déterminés à approfondir les relations économiques et commerciales avec la Tunisie, toujours en étroite collaboration avec les institutions et les entrepreneurs tunisiens.