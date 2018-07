Tunisie: Montassar Louhichi, nouveau coach du CAB

Auteur d'une bonne saison avec Troyes (22 titularisations), Saîf-Eddine Khaoui devrait retrouver l'OM. Pourtant, le joueur de 23 ans ne sera vraisemblablement pas retenu par les Marseillais. Lopez, Ocampos, N'Jie, Payet, Thauvin, et même Sanson, les Phocéens semblent posséder suffisamment d'alternatives pour se passer du milieu offensif...Si une bonne offre atterrit sur le bureau des dirigeants de l'OM, Sauf-Eddine Khaoui sera vraisemblablement vendu... mais un prêt est encore à l'étude puisque l'international tunisien garde une image d'un joueur d'avenir sur la Canebière. Cela étant, les Marseillais attendent entre 5 et 6 millions d'euros... une somme assez impressionnante pour un jeune homme technique mais, semble-t-il, caractériel. En témoigne sa mise à l'écart par Jean-Louis Garcia pour une fin de saison où l'Estac jouait son maintien.

Finalement, le président de l'US Ben Guerdane Mongi Lassoued va poursuivre l'aventure à la tête de ce club. Faute de concurrents lors de l'assemblée générale élective, Mongi Lassoued a été réélu pour un nouveau mandat de deux ans. Le principal objectif, la saison prochaine, sera d'éviter une fin de saison difficile comme ce fut le cas cette année et un maintien assuré à la suite d'un match de barrage disputé face à EGS Gafsa et qui n'était pas arrivé à son terme. Selon quelques sources, l'US Ben Guerdane devrait annoncer au début de la semaine prochaine une série de recrutements pour renforcer l'équipe première.

