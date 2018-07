Afrique de l'Ouest: Le Marché Régional de l'Electricité officiellement lancé à Cotonou

Ils y greffent les modalités de conduite et de réalisation des projets d’infrastructures de production et de transport d’électricité tout en tenant compte du déficit quasi chronique de production d’électricité dont souffrent nos Etats.

Les techniciens ont également mis le doigt sur des points essentiels à résoudre notamment les opportunités et les défis pour le développement des échanges d’électricité, et pour accélérer l’intégration énergétique au niveau régional.

Un éclairage qui a permis de dégager les pistes devant favoriser le commerce de l’électricité dans la région ouest africaine avec des défis certains de l'harmonisation des politiques et stratégies nationales et régionale.

Ainsi, dans la perspective de l’établissement d’un marché régional de l’électricité ouest africain, l’Expert en marché et en régulation, le Pr Perez Ignacio Arriaga a indiqué au parterre d’experts venus des pays de la région les leçons à retenir, les pièges à éviter et les facteurs de réussite.

Présentant les profits que la région pourrait de l’établissement d’un marché régional de l’électricité réussi, le Conseiller Spécial du Directeur Général de la Communauté Electrique du Bénin (CEB), M. Yawo Dodzi Blu, a mis le curseur sur les échanges d’électricité entre le Bénin et le Togo avec le Ghana, la Côte d’Ivoire et le Nigéria.

Ceci compte tenu du renforcement mutuel des systèmes nationaux d’électricité, des économies d'échelle offertes aux énormes et indispensables investissements, et la sécurité énergétique accrue qu’elle entraine pour les pays concernés.

Sans occulter les Procédures du Marché Régional de l’Electricité de la CEDEAO et les Règles de Pratique et de Procédures de l’ARREC (règles administratives de régulation) adoptées par l’ARREC en décembre 2017.

Il faut rappeler que le lancement de ce marché a été précédé par l’adoption des Règles préalables pour le démarrage du Marché Régional à savoir les Règles du Marché Régional (proposées par l’EEEOA et approuvées par l’ARREC en Août 2015), le Manuel d’exploitation de l’EEEOA (proposé par l’EEEOA et approuvé par l’ARREC en Septembre 2015).

Ce qui montre que la période 2018-2022 verra l’extension et le renforcement du réseau de transport régional, ainsi que le développement des échanges transfrontaliers avec l’émergence de nouveaux marchés nationaux plus dynamiques et une ouverture plus grande du marché régional.

Copyright © 2018 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.