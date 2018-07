Parce que, à son avis, il y a un décalage entre la faute commise et la sanction proposée. Ce qui renvoie à une chose, celle établissant que «tous les acteurs politiques, ici au Sénégal, s'ils se sont enrichis, c'est par le biais de l'administration. Aucun n'est né avec suffisamment d'argent», se fait-elle une religion. Par conséquent, elle en appelle à une lecture sereine de l'affaire Khalifa Sall, tout en espérant «qu'il y aura des leçons apprises qui permettront au Sénégal, définitivement, de s'inscrire dans la gouvernance sincère, non partisane».

Se penchant, par ailleurs, sur l'emprisonnement de Khalifa Sall, la sociologue dira que cela «pose le problème de la collusion de la politique et de l'administration». Même si elle reste convaincue de la faute commise, au regard des analyses faites par des inspecteurs des Impôts et domaines, elle trouvera tout de même que «tous les Sénégalais sont restés aujourd'hui sur leur faim quant à la justice par rapport à cela».

