Maroc/Egypte: CM 2018 - Grosse amende pour le Maroc, avertissement pour l'Egypte

Un avertissement a été également adressé à Nordin Amrabat (propos offensant après le match contre l'Espagne), le président de la fédération marocaine Fouzi Lekjaa (présence non autorisée dans la zone technique) et son entraîneur adjoint Patrice Beaumelle (mauvaise conduite lors du match face à l'Espagne).

La FRMF a écopé de 56 000 euros. Six membres du staff sont entrés sur le terrain après le coup de sifflet final, 13 membres étaient présents dans la zone technique ( le maximum autorisé est de 11) et des troubles ont été signalés avec des jets d'objets de la part de supporters durant le match. Ceci pour protester contre l'arbitrage.

