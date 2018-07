Togo: David Lawson - A 15 ans, une saison en D1 et déjà des rêves de grand

Fan d'Andrea Pirlo et Luka Modric notamment, l'ancien joueur de Lincoln Football Club à Lomé rêve de jouer hors du Togo la saison prochaine pour acquérir de l'expérience. « C'est un garçon avec une belle qualité de jeu, technique et intelligent. Avec une grosse marge de progression. Il peut faire une belle carrière s'il reste concentré », dit de lui Daré Nibombé, ancien international togolais.

Du haut de son mètre 80, Lawson sort grandit de sa saison (9 matcsh au compteur). « C'était difficile. Je remercie le coach de m'avoir fait confiance car je suis jeune et ce n'est pas évident. Je crois que j'ai beaucoup appris cette saison« , nous confie le garçon qui a été également récompensé en faisant partie du groupe U20 du Togo, éliminé des éliminatoires de la CAN de la catégorie par le Gabon.

Au Togo, le talent est de plus en plus précoce. A 15 ans seulement, David Lawson vient de clôturer sa première saison en première division. Le jeune milieu de terrain s'est en plus forgé un mental fort à Kotoko de Lavié, formation qui a terminé lanterne rouge du championnat (16è). Désormais, il vise loin.

