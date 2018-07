Afrique: Prix africain 2018 de poésie Tchicaya U'Tamsi - Le poète sénégalais Amadou Lamine Sall honoré au Maroc

Gad Elmaleh est un papa comblé. Le père de Noé, 17 ans, et Raphaël, 4 ans, était aux… Plus »

Le fondateur de la Maison Africaine de la Poésie Internationale (MAPI), Amadou Lamine Sall, par ailleurs Commissaire général à la réalisation du projet du Mémorial de Gorée et patron également, depuis plusieurs années, de la Biennale internationale de la poésie à Dakara reçu sa récompense en présence du président de la République du Sénégal, Macky Sall qui a félicité le lauréat.«Cher Amadou, je t'adresse mes chaleureuses félicitations», a-t-il lancé à lancé à l'endroit de celui qui vient d'honorer la communauté littéraire du Sénégal et de l'Afrique en remportant le Prix Tchicaya U'Tamsi de la poésie.

La distinction a été remise au poète sénégalais à l'occasion du Forum international sur l'intégration africaine, tenu au Maroc. Selon les membres du jury, le prix est décerné à Amadou Lamine Sall «en tant que poète référence de la poésie sénégalaise et africaine, par son parcours intellectuel, sa qualité poétique et sa dimension humaine».Ce prix est décerné par la fondation du forum d'Assilah dirigé par Mohamed Benaïssa, ancien ministre des Affaires étrangères du Maroc.

