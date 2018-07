Congo-Kinshasa: Bruxelles - Inauguration du square Patrice-Lumumba

Le dévoilement de la plaque portant le nom de l'ancien Premier ministre congolais a eu lieu le 30 juin, en présence de son fils, Roland Lumumba; de Jacqueline Mpolo, fille aînée de Maurice Mpolo; et d'Auguste Okito, fils de Joseph Okito, les deux personnalités assassinées en même temps que le héros congolais.

L'événement a réuni de nombreux membres de la diaspora congolaise ainsi que des Belges dans la nouvelle place située tout juste à l'entrée du célèbre quartier Matonge. Sous un soleil estival, les discours se sont enchaînés, rappelant le combat mené par différentes associations (Change ASBL, Collectif mémoire coloniale et Lutte contre les discriminations, etc.) pour l'avènement de cette place ainsi que la valeur symbolique qu'elle représente pour la communauté congolaise de Belgique et pour certains Belges. « L'histoire du Congo est ici et là-bas et il faut que cette histoire devienne beaucoup plus visible que cette simple plaque. Ce carrefour nous appelle à des actions de longue durée et des actions en profondeur », a fait savoir le Pr Elikya Mbokolo. Jacqueline Mpolo, âgée de 7 ans à la mort de son père, a brossé un bref portrait de ce dernier, indiquant qu'il ne militait pas contre la Belgique mais luttait plutôt pour l'instauration de la justice.

Pour sa part, Roland Lumumba a exprimé sa gratitude et sa satisfaction à la suite de l'inauguration de la nouvelle place Lumumba. Pour le fils de l'ancien Premier ministre de la RDC, cette réconciliation était attendue depuis qu'en 2001, le gouvernement belge, après une enquête parlementaire, a eu le courage de reconnaître sa responsabilité dans son assassinat. Il a aussi rappelé que Patrice Lumumba a été proclamé héros national dans son pays à trois reprises : en 1966 par celui qui l'avait trahi, à savoir Joseph-Désiré Mobutu, en 1992 à la Conférence nationale souveraine et en 2001 par l'Assemblée constituante et législative.« Parmi l'une des choses qui met les Congolais d'accord, c'est la place de Lumumba dans leur coeur.

Nous voulons que ça soit une nouvelle page. Lumumba n'était pas un anti-Belge mais il aimait plus le Congo, Il a fait ce que la Belgique a fait quand elle était occupée. Il a essayé de se libérer. Nous espérons que c'est un début pour de nouvelles relations futures. Nos deux pays se connaissent depuis plus d'un siècle. C'est une nouvelle amitié qui se crée. Cette place n'est pas une finalité. Nous espérons plus de relations entre le peuple congolais et le peuple belge. Pas uniquement entre le gouvernement congolais et le gouvernement belge », a déclaré Roland Lumumba.

Controverse autour de la présence de la statue itinérante

L'événement du 30 juin était consacré au dévoilement de la plaque de la nouvelle place Lumumba. Aucune statue de l'ancien Premier ministre congolais n'est située sur cette place. L'œuvre exposée lors de l'inauguration de la nouvelle place est une sculpture itinérante réalisée par l'artiste congolaise, Rhode Bath-Schéba Makoumbou, et n'a pas vocation à rester sur la place. Une statue pouvant supporter les intempéries sera réalisée ultérieurement.