Congo-Kinshasa: Portrait - Alexandra Ukaba-Kizizié, experte de la formation professionnelle

La Belge d'origine congolaise est la co-fondatrice de « Metanesis formation », une entreprise de formation en vente et en entrepreneuriat, basée à Bruxelles et à Kinshasa. Elle est également présidente du Comité de formation professionnelle au sein de la Fédération des entreprises du Congo (FEC).

Chez Alexandra Ukaba-Kizizié, le sens de la formation est une seconde nature. Elle vit, pense et respire formation. Une passion qui l'habite depuis sa jeunesse passée à Kinshasa, avant d'arriver en Belgique pour effectuer ses études supérieures. « Toute jeune, je lisais les cours de certaines amies qui étaient beaucoup plus âgées que moi pour chercher à leur expliquer. J'ai toujours eu un lien avec la formation. A l'école secondaire, j'allais donner des cours dans des séances de remédiation à des élèves beaucoup plus jeunes. J'ai toujours aimé transmettre », explique Alexandra Ukaba-Kizizié, détentrice d'un diplôme d'ingénieur en électromécanique, obtenu à l'Ecole centrale des arts et métiers et d' un master complémentaire (MBA) en finances de la réputée « Solvay Brussels school of economics and management », la faculté d'économie et de gestion de l'université libre de Bruxelles.

Sa spécialité : le marketing et la vente. Charismatique et éloquente, Alexandra Ukaba-Kizizié prépare actuellement une thèse en gestion des carrières « dans le but de comprendre un peu ce qui nous anime dans nos décisions professionnelles », souligne l'entrepreneure à l'agenda bien chargé et qui s'exprime avec beaucoup de conviction. L'aventure « Metanesis » débute pour elle et son mari (Steve Ukaba, co-fondateur de l'entreprise) en 2014 à Bruxelles et en 2016 à Kinshasa. Metanesis est la contraction des mots grecs Metanoïa, renouvellement du système de pensée et sunesis, intelligence.

« Si tu veux changer la vie d'un homme, tu dois d'abord arriver à changer sa manière de penser. Donc nous nous fondons sur la formation et le renouvellement du système de pensée », poursuit l'entrepreneure, indiquant que l'entreprise propose principalement de la formation en vente, marketing, entrepreneuriat, soft skills et dans toutes les compétences dont ont besoin les organisations en général. « Mais nous sommes spécialisés dans la vente et le marketing.

C'est une jeune société qui démarre ses activités. L'année 2018 est une année de concrétisation de contrats », indique la gérante de Metanesis à Kinshasa. Dans la capitale de la RDC, le portefeuille clients de la société comprend des entreprises privées, des banques, des associations et des fédérations. S'agissant des fédérations, Alexandra Ukaba-Kizizié est administratrice à la FEC où elle préside le comité professionnel pour les formations.

Patience et persévérance

Depuis la création de son entreprise à Kinshasa, la professionnelle de la formation vit désormais à cheval entre la Belgique et la RDC, où elle a commencé par faire de la prospection, dispenser des formations gratuites, avant d'avoir aujourd'hui une base d'entreprises clientes qui lui confient la formation de leurs agents commerciaux. « Pour faire évoluer Metanesis, je n'ai dû compter que sur moi et sur Dieu. Connaître des personnes à Kinshasa n'a pas facilité les choses et parfois c'était même l'inverse.

C'est à force de patience et de persévérance que j'ai pu y arriver aujourd'hui. J'ai parfois proposé mes services sans même les facturer et sur cette base, les clients m'ont fait confiance au fur et à mesure. Aujourd'hui, sur le Congo et sans prétention, je ne prospecte plus », se réjouit Alexandra Ukaba-Kizizié. Avant de créer Metanesis, elle a occupé différentes fonctions dans le domaine de la vente. Elle a débuté sa carrière comme déléguée commerciale en Belgique au sein du groupe Kone, leader dans l'industrie des ascenseurs et escalateurs.

Ensuite, elle a intégré l'entreprise Total Belgique où elle a été successivement en charge du développement commercial pour le sud-ouest de la Wallonie (région francophone de la Belgique) et enfin responsable de l'audit et du contrôle interne pour toute la filiale belge. « En quittant le département de la vente, je me suis rendue compte que cela me manquait, surtout que chez Total, avant d'aller en audit, j'étais marraine et j'encadrais les jeunes recrues », se rappelle Alexandra Ukaba-Kizizié qui a elle-même suivi des formations certifiées avant de créer Metanesis.

Des ouvrages pour l'optimisation de la vente

En plus, dotée d'une vision pratique et pragmatique de la formation, spécialement dans les domaines de la vente et du marketing, elle a aussi rédigé quatre ouvrages dont trois sur la vente et le dernier sur l'entrepreneuriat : "Attitude commerciale" qui propose de fournir aux vendeurs les clés essentiels pour optimiser leur attitude et exceller dans la vente ;"Organisation commerciale" qui présente aux vendeurs quelques clés pour perfectionner la gestion de leur temps et de leur organisation commerciale ;"Techniques commerciales" qui expose des techniques pour devenir un as de la vente et enfin " Ce qu'on vous a caché sur l'entrepreneuriat " qui donne des pistes précieuses et des clés de compréhension pour les futurs entrepreneurs et les plus expérimentés.

« Après la rédaction de ces supports, j'ai commencé à donner des formations et avec l'expérience acquise et grâce aux soutiens de mes mentors, notamment les professeurs de Solvay qui m'ont encadrée pour mon MBA, j'ai décidé de créer Metanesis en Belgique d'abord en 2014 et au Congo en 2016. J'avais l'impression qu'il y avait un besoin et cela s'est avéré par la suite », se convainc-t-elle. Metanesis dispose aujourd'hui d'une dizaine de consultants en RDC et en Belgique, où les clients sont généralement des entrepreneurs et des incubateurs partenaires qui font appel aux compétences de l'entreprise pour dispenser des formations.

Des besoins différents en RDC et en Belgique

« J'assure la plupart des formations mais quand je ne peux pas le faire, je délègue en fonction de la formation et du profil du consultant », dit-elle. Metanesis affiche aujourd'hui un bilan plus que satisfaisant de sept cent trois personnes formées depuis la création de l'entreprise dont cinq cents en Belgique. Les prix des formations varient en fonction du format adopté par le client : accès à des articles, accès à des livres, formation via e-learning, formation grâce à des vidéos-conseils « avec trucs et astuces », formation en blended (mixte ou combinée), formation en présentiel (de quatre heures ou d'une journée), etc.

« Les clients apprécient ma flexibilité car j'arrive en formation avec un module construit mais qui évolue et s'adapte en fonction des circonstances », précise Alexandra Ukaba-Kizizié. Pour elle, les besoins en formation en RDC sont encore au niveau des principes de base d'un service à la clientèle et, sur le plan de l'entrepreneuriat, sur les techniques de vente de son projet tandis qu'en Belgique, les besoins se manifestent autour de nouvelles techniques de la vente : digital marketing ou encore social selling. « C'est un marché un peu plus mûr et on doit toujours innover et être à la pointe. Au Congo, on a encore des besoins plus basiques. Mais quand ces besoins seront satisfaits, les gens exigeront beaucoup plus », estime-t-elle.

Donner les moyens aux formateurs professionnels

Néanmoins, Alexandra Ukaba-Kizizié qui se propose de guider vers le succès les entrepreneurs en quête de réussite, regrette qu'en RDC les personnes qui ont de réels besoins en formation n'aient pas les moyens de se la payer. « Cela crée une insatisfaction chez moi. J'ai déjà essayé de réduire les prix mais ça demeure compliqué. Le plus grand défi est donc celui de l'éducation aujourd'hui au Congo. Je voudrais arriver à former un maximum d'entrepreneurs au Congo, pas l'entrepreneur lambda qui a les moyens mais celui a son business de vente de cartes prépayées par exemple depuis quinze ou vingt ans mais qui n'arrive pas à évoluer.

Je voudrais pouvoir mobiliser des fonds afin de financer ce type de projet (...). Il faudrait que l'État nous soutienne, comme prestataires, afin de bénéficier des fonds octroyés par des organisations comme la Banque mondiale, par exemple», fait savoir l'entrepreneure pour qui Metanesis ne doit pas être une simple entreprise, mais plutôt un modèle entrepreneurial. Pour ce faire, Alexandra Ukaba-Kizizié dit être en train de travailler à la création d'un modèle d'entrepreneur africain censé bâtir le continent, en s'inspirant notamment du travail déjà réalisé par d'autres en Belgique ou au Congo. « A travers les formations et le coaching, je souhaiterais créer ce modèle d'entrepreneur africain, arriver à lever des fonds, mettre des moyens à disposition pour accompagner ces entrepreneurs qu'on a déjà mais qui sont dans l'informel et ainsi créer une classe moyenne », conclut-elle.