Mali: Présidentielle de juillet 2018 - Dr Soumana Sako n'est pas candidat

Le bureau politique national de la Convention nationale pour une Afrique solidaire (Cnas-Faso Hèrè) a le profond regret d'informer ses militantes et militants ainsi que tous les membres du Front populaire et tous les patriotes maliens de l'intérieur comme de la diaspora que, en raison de contraintes financières insurmontables à l'heure actuelle, le Dr. Soumana Sako ne sera pas candidat à l'élection présidentielle du 29 juillet 2018 et ce, certainement au grand soulagement des milieux mafieux nationaux, de leurs alliés obscurantistes et de leurs parrains extérieurs.

C'est le lieu pour le parti d'attirer l'attention des forces vives de la nation sur le risque sérieux que, si les tendances actuelles mettant l'argent au cœur des compétitions électorales se poursuivent, à termes seuls les barons de la drogue et les professionnels du détournement des deniers publics et des marchés publics fictifs, arrangés ou surfacturés pourront briguer le fauteuil présidentiel soit pour eux-mêmes, soit pour leurs protégés ou protecteurs, toutes choses porteuses de grosses menaces pour la démocratie et la paix sociale.

La direction nationale du parti de la clé ouvrant les portes du bonheur et de l'avenir radieux pour le peuple malien tout entier remercie chaleureusement tous les conseillers communaux ayant offert leur parrainage. Elle exprime sa profonde gratitude aux militantes et militants du Front populaire pour l'appel du 5 mai 2018 à la candidature du Dr. Soumana Sako, à toutes les personnalités de l'Intérieur et de la diaspora ainsi qu'aux millions de nos compatriotes des villes, du monde rural et des pays du reste du monde qui, bravant la campagne féroce menée par les fossoyeurs de l'économie nationale et les ennemis de la démocratie et du progrès, ont toujours manifesté leur confiance dans l'homme d'Etat et le citoyen Soumana Sako.

La victoire du peuple est inéluctable, surtout si les forces de progrès resserrent leurs rangs pour présenter un front uni pour les scrutins de listes à venir (législatives, régionales et communales partielles).

La Cnas-Faso Hèrè et le Front populaire restent convaincus qu'à tous égards, le Dr. Soumana Sako est et demeure, de toute la classe politique active d'aujourd'hui, la valeur la plus sûre pour rendre à notre beau pays sa grandeur, son rayonnement, son intégrité territoriale, sa sécurité, l'autorité de l'Etat républicain avec des institutions fortes mais aussi des hommes forts capables de faire prévaloir la loi, la justice et l'ordre républicain, son unité nationale, la paix des cœurs et des esprits entre toutes les communautés, la souveraineté pleine et entière sur nos ressources nationales ainsi qu'en matière de défense et de sécurité dans l'ouverture maîtrisée su! r le reste du monde, et conduire notre Peuple vers un progrès économique, social, culturel et technologique équilibré et durable bénéficiant à toutes les couches sociales, à toutes les régions ainsi qu'aux générations futures. La gestion de la transition économique et énergétique qu'imposent le changement climatique et la compétition que celui-ci exacerbe entre les communautés pour l'accès aux ressources en eau et en terres exige les qualités de leadership confirmé, de fermeté éclairée, de prise de décision efficace, de visionnaire et de sens de l'équité que même ses adversaires les plus farouches reconnaissent chez le Dr. Soumana Sako.

Incarnation crédible des valeurs et des idéaux du 22 septembre 1960 et du 26 mars 1991, premier civil chef du gouvernement malien après le président Modibo Keïta, le Dr. Soumana Sako est conscient de la lourde responsabilité historique qui pèse sur ses épaules et celles de tous les militants et militantes de la Cnas-Faso Hèrè et du Front Populaire en tant que dépositaires de l'espoir de tout un Peuple, et particulièrement de la jeunesse des villes, de la campagne et de la Diaspora. A ce titre, il se met en réserve de la République et réaffirme sa disponibilité permanente pour servir sans faille l'intérêt supérieur du Peuple malien dans le contexte d'une Afrique unie et déterminée à assumer la maitrise de son desti! n dans le concert des nations libres, démocratiques et solidaires.

Le bureau politique national de la Cnas-Faso Hèrè réitère au peuple laborieux du Mali son engagement intact, entier et permanent à œuvrer, en tandem avec toutes les forces patriotiques, progressistes, républicaines, démocratiques et panafricanistes, à la consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit, à la conquête de la justice sociale, à l'instauration d'une gouvernance publique transparente, vertueuse, efficace et responsable luttant efficacement contre la corruption et la délinquance financière ainsi qu' à la reconstruction de Forces Armées et de Sécurité républicaines, professionnelles, bien équipées, bien encadrées et bien motivées. Et précisément, la campagne ainsi avortée du Dr. Soumana Sako était conçue pour être placée sous le slogan mobilisateur et fédérateur suivant : « Retrouvons ce qui nous grandit en tant que nation !» plus que jamais déterminée à construire ensemble, dans la réconciliation des cœurs et des esprits, notre bonheur individuel et collectif par le labeur, comme nous y invite notre hymne national, un avenir radieux créant des chances égales pour tous les citoyens/toutes les citoyennes, jugulant la crise de l'école et de l'emploi des jeunes et des moins jeunes, faisant de la femme une actrice et une bénéficiaire du développement, libérant l'énorme génie créateur de notre Peuple, y compris au niveau des collectivités et de la société civile, en le canalisant vers des objectifs positifs et socialement utiles et responsables, consolidant nos assises culturelles dans l'ouverture maîtrisée vers la civilisation de l'Universel, récompensant le travail bien fait, la prise de risques des investisseurs et autres opérateurs économiques nationaux socialement et écologiquement responsables qu'il convient d'accompagner sur le terrain de la compétition régionale et de la mondialisation, le mérite individuel et collectif, organisant la solidarité qu'il convient de ne pas confondre avec l'encouragement au parasitisme social, bannissant l'impunité et l'incivisme, restaurant la confiance dans les institutions républicaines et démocratiques et assurant à nos populations des villes, des centres semi-urbains, des villages et des zones nomades un environnement assaini et humainement vivable.

Tout en souhaitant bonne chance à tous les candidats/toutes les candidates patriotes et vertueux, le bureau politique national de la Cnas-Faso Hèrè ne donne, à ce stade, aucune consigne de vote pour le 1er tour tout en se réservant le droit de le faire en cas de 2e tour.

Il engage l'Etat, y compris le juge constitutionnel, ainsi que tous les acteurs politiques, électoraux et sociaux à œuvrer sincèrement pour des élections transparentes, équitables, régulières, inclusives car ouvertes à tous les citoyens/citoyennes en âge et en droit de voter, crédibles et apaisées sur l'ensemble du territoire national et dans les pays d'accueil de la Diaspora. Lee Mali pour tous, des chances égales pour chacun/chacune!