Mali: La campagne cotonnière a connu son épilogue à Kita

« Au moment où on introduisait le coton à Kita, beaucoup de gens ne croyaient pas à cette aventure. Aujourd'hui, nous avons des résultats concrets, premier en termes de qualité, en rendement et en fin de période d'égrainage. C'était normal que le chef de l'Etat se déplace en personne non seulement pour magnifier la performance de la filière cotonnière du Mali, mais également saluer les braves paysans et l'encadrement qui sont les auteurs de ces résultats », a rappelé Dr Nando Dembélé, ministre de l'agriculture.

Le choix sur Kita pour cette clôture de la campagne cotonnière n'est pas fortuit. Il relève notamment de la première place occupée par le cercle en matière de qualité du produit, le rendement et l'égrainage en plus d'un volume de production s'élevant à 59 000 tonnes contre 49 000 tonnes l'année dernière.

