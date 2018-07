Congo-Kinshasa: Haute académie de la Société civile congolaise - Vers un projet de loi contre la cybercriminalité

En marge de la clôturé de sa session de juin 2018, la Haute académie de la société civile a jeté son regard sur la nécessité de s'approprier la lutte contre la cybercriminalité.

Car, la propension aux allures incommensurable dont font l'objet les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) dans tous les domaines de la société, exige que des acteurs majeurs de la société se penchent sur la question des abus y relatifs et d'en proposer des pistes de solution. C'est dans ce cadre que le thème : «la cybercriminalité et les défis que posent la lutte globale contre ce phénomène» a été sérieusement développé, le vendredi 29 juin dernier, au Centre Mgr Shaumba, par Me Carlos Mupili, acteur patenté de la société civile.

Pour l'intervenant, il est une nécessité de pouvoir créer des mécanismes pour lutter contre la criminalité virtuelle dont pratiquement un grand nombre d'usagers de nouvelles technologies de l'information ont été victimes.

Pour ce faire, le Directeur exécutif de la Haute académie de la Société civile congolaise, Richie Lontulungu, a martelé sur le fait que la cybercriminalité est un enjeu global qui concerne chaque personne actuellement. Car, indique-t-il : " nous sommes pratiquement tous sur internet aujourd'hui".

«Nous y avons tous accès mais beaucoup d'entre nous ne comprennent pas encore ou commence et s'arrête la liberté de chacun dans ce cyber espace. Egalement, la même chose pour l'Etat en matière de répression des libertés d'usage. Donc, nous avons jugé important de faire appel à un expert en cybercriminalité pour approfondir ensemble dans la société civile des connaissances sur la question », a-t-il précisé.

D'ailleurs, poursuit-il, jusqu'à ce jour, contrairement à beaucoup de pays, la RDC ne dispose pas encore d'une loi contre la cybercriminalité. Ceci est une exception alors que dans beaucoup d'autres pays s'en est le cas. C'est aussi une des raisons pour laquelle la Haute académie de la Société civile a jugé de l'opportunité de cette session axée sur ladite question qui est en réalité un fondement car dans les jours à venir nous approfondiront la réflexion dans un atelier de trois jours qui réunira des experts tant nationaux qu'internationaux pour proposer à l'Etat un topo de loi qui permettrait de régir ledit secteur sans qu'il n'y ait trop de dérapage».

Pour rappel, la «Haute académie de la Société civile congolaise» initiée par le Révérend Milenge Mwenelwata, en 2015, a pour objectif d'encadrer et de revitaliser les capacités sociales nationales à travers les acteurs œuvrant dans différents domaines.

Elle entend créer un système fort et moderne répondant aux aspirations de la société congolaise au développement, à la prospérité et à la paix.

Qu'est-ce que la cybercriminalité ?

La cybercriminalité est une «infraction pénale susceptible de se commettre sur ou au moyen d'un système informatique généralement connecté à un réseau».

Il s'agit donc d'une nouvelle forme de criminalité et de délinquance qui se distingue des formes traditionnelles en ce qu'elle se situe dans un espace virtuel, le «cyberespace». Depuis quelques années, la démocratisation de l'accès à l'informatique et la globalisation des réseaux ont été des facteurs de développement du cybercrime.

Types d'infractions

On peut alors aujourd'hui regrouper la cybercriminalité en trois types d'infractions.

D'abord, les infractions spécifiques aux technologies de l'information et de la communication. Parmi ces infractions, on recense les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, les traitements non autorisés de données personnelles (comme la cession illicite des informations personnelles), les infractions aux cartes bancaires, les chiffrements non autorisés ou non déclarés ou encore les interceptions.

Ensuite, les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication. Cette catégorie regroupe la pédopornographie, l'incitation au terrorisme et à la haine raciale sur internet, les atteintes aux personnes privées et non aux personnages publics, les atteintes aux biens.

Enfin, les infractions facilitées par les technologies de l'information et de la communication, que sont les escroqueries en ligne, le blanchiment d'argent, la contrefaçon ou toute autre violation de propriété intellectuelle.