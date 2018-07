Seychelles: La Banque centrale du pays surveille le risque d'inflation dû à la hausse du prix du pétrole

Les téléspectateurs de la Seychelles Broadcasting Corporation (SBC) peuvent maintenant profiter de plus de… Plus »

"Même si l'Indian Ocean Tuna Ltd a observé une augmentation dans leur production leur revenus restent faible. Ceci est en grande partie lié à l'approche adoptée pour une pêche durable et le quota mis sur l'albacore qui est un thon plus précieux par rapport à d'autres types ", a déclaré Mme. Abel.

"Cet argent est injecté dans le système et permettra au public d'accéder à des prêts à un taux inférieur, ce qui, à son tour, encouragera la croissance du crédit aux secteurs productifs tels que le tourisme, la pêche et l'agriculture".

Elle a ajouté qu'un autre produit important est le carburant. "La dernière analyse effectuée au mois de juin a montré qu'il y avait une augmentation dans le prix du carburant. Ceci est largement dû à des facteurs externes et l'un d'entre eux est la production et les approvisionnements de carburant de l'Iran, qui ont été affectés en raison des sanctions imposées sur le pays ", a déclaré la gouverneure.

