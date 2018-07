Burkina Faso: Lions clubs International - 4 clubs de la zone 182 «sacrifient à la tradition»

Le Lions clubs international est constitué de clubs et chaque président de club a un an de mandat qui va du 1er juillet au 30 juin. Donc à l'approche de la fin du mandat, les président sortants remettent les attributs de leur pouvoir (cloche, maillet, charte, etc.) aux nouveaux présidents entrants pour qu'ils puissent exercer leur pouvoir à compter du 1er juillet.

Par cet acte et à compter de ce 1er juillet 2018, Ouaga Tamtam/Ouaga Mélodie ; Ouaga Challenge ; Ouaga Phénix 50/Ouaga Renaissance ; Ouaga Saphir/Ouaga Onyx sont désormais dirigés par de nouveaux présidents. Après la passation des charges, les nouveaux présidents ont livré à l'assistance leur discours d'acceptation.

« Nous attendons que ces nouveaux présidents en collaboration avec les membres de leur club participent à l'animation de leur club, à servir autrui, à donner plus de bien être aux plus démunis. Aussi, ils devront dérouler leur programme en fonction du programme du Lions Clubs international et en fonction du programme du gouverneur de district » a fait savoir Julien Zoungrana, président de la zone 182.

Cette cérémonie a aussi servi de cadre aux renouvellements de serment des membres des clubs. Les nouveaux présidents ont promis de conduire avec dévouement et loyauté leurs clubs respectifs selon l'esprit des Lions clubs internationales.

La zone 182 compte 5 clubs et est rattaché au nouveau district 403 A3. Le Lions Clubs est un club de service international de bénévoles. C'est l'une des grandes organisations de clubs philanthropiques du monde avec plus d'un million de membres.