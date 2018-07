Burkina Faso: Musique - Floby de retour avec "Wakato"

« Wakato » ou le temps en français, se présente comme le canal par lequel Floby entend partager ses expériences avec les mélomanes. Ainsi, l'artiste dit chanter la vie à travers toutes les émotions qui la constituent. Soulignant qu'en ce qui le concerne, elle n'a toujours pas été rose, et en référence à son vécu, le « Noom Naaba » véhicule de façon générale un message d'espoir par le biais des chansons que l'on retrouve dans « Wakato ».

Entièrement enregistré au Burkina Faso, cette production discographique a été concoctée par trois arrangeurs : Kevinson, Petit Jeannot et Pissy. Pour l'artiste c'est « pour faire savoir aux uns et aux autres qu'au Burkina, nous avons des hommes capables de faire de belles choses ».

Selon le protégé d'Ismaila Papus Zongo (administrateur de Floby), « Wakato » est le pont entre les fans de la première heure et ceux d'aujourd'hui. Comme quoi chacun y trouvera pour son compte, car on y retrouve le Floby de « Mam Sooré » son premier album, teinté de mélodies envoutantes avec des textes forts chantés en langue nationale et le « King Zodanga » metteur d'ambiances.

L'occasion fut saisie pour le staff managérial de l'artiste d'annoncer officiellement la signature de Floby avec la maison de disque « Keyzit ». Cela va permettre à Florent Bélemgningré (Son nom à l'état civil), de s'ouvrir les portes de l'international. Et cette collaboration entre Floby et son nouveau producteur prend en compte 4 albums, et « Wakato » est le premier de cette série. « Nous assurons sa carrière, la gestion de ses droits d'auteur, son booking, l'organisation de concert ... » a indiqué Moussa Wagué, fondateur de Keyzit, structure basée en France.

A travers « Wakato » qui est un savant cocktail entre afrobeat, warba, liwaga, Floby estime que, l'on devrait laisser le temps faire son effet. Car « Il y a un temps pour tout. Un temps pour chacun ».