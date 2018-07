Congo-Kinshasa: Malnutrition des enfants dans le Kasaï - Les évêques tirent la sonnette d'alarme

« Ce phénomène est visible dans les territoires de Dibaya, Dimbelenge, dans la ville de Kananga ainsi que le territoire de Kazumba, à cheval sur les diocèses de Luiza et Luebo. À Kananga, plusieurs paroisses recueillent des enfants malnutris », a indiqué le 29 juin, Mgr Marcel Madila, archevêque de Kananga. Il plaide pour « une intervention assez rapide et massive ».

L'archidiocèse de Kananga ainsi que les diocèses de Luiza, Luebo et une partie de Mweka, dans le Kasaï, sont confrontés, depuis la fin des hostilités provoquées par le phénomène Kamuina Nsapu, à une malnutrition sévère. Les faits sont si graves que certains évêques ont diligenté des enquêtes que mènent les religieuses et les curés de leurs paroisses.

C'est ainsi qu'on a lancé ce cri d'alarme pour demander un secours urgent. Nous sommes pendant la saison sèche, on ne peut plus compter sur les fruits, il ne pleut pas, il n'y a pas de légumes comme pendant la saison des pluies. Si on n'intervient pas, nous allons perdre beaucoup d'enfants », a alerté Mgr Félicien Muanama.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.