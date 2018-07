Angola: Nouveau personnel de la PN appelé à s'abstenir d'actes indécents

Il a considéré le cours comme l'un des paris à la croissance de la corporation, indiquant qu'il a rassemblé le personnel autorisé à la disponibilité militaire des FAA, des provinces de Zaire et de Uíge, des compétences technico-professionnelles et l'éthique nécessaire à l'exercice de la fonction de police.

"Le citoyen, en présence de l'agent de l'autorité devrait se sentir plus en sécurité et protégé, pas l'inverse", a-t-il dit.

Le haut responsable de la police souhaite un personnel bien discipliné et capable de conquérir la confiance de la société par la compétence, le professionnalisme et l'honnêteté, que ce soit dans le poste de police, la voie publique ou le lieu de résidence.

Il a exhorté les finalistes de ne pas profiter de l'uniforme pour intimider les citoyens, mais ils doivent respecter les objectifs du Commandement général de la police nationale et les aspirations de la population qui souhaite compter sur des policiers bien formés, préparés et capables d'assurer la sécurité, de maintenir l'ordre et la tranquillité.

