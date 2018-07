Mali: Marché du travail - Création de l'Institut national d'ingénierie de formation professionnelle

Pour faire face à l'offre de formation et aux besoins du marché du travail dans notre pays, l'Etat du Mali a décidé de mettre en place une structure de référence en matière d'ingénierie de formation professionnelle appelée Institut national d'ingénierie de formation professionnelle (INIFORP).

Ainsi, l'Assemblée nationale vient d'adopter un projet de loi portant ratification de l'ordonnance n°2013-009/P-RM du 28 août 2013 portant création de cet Institut.

L'adoption s'est déroulée jeudi dernier à la Place de la République, lors de la plénière, (dernière de la session du mois d'avril), sous la présidence de Issiaka Sidibé, président de l'Institution parlementaire.

Initié par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ce projet a été étudié à fond par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation, de la justice, des droits de l'Homme et des institutions de la République.

Il ressort que le rapport présenté par cette commission pointe une asymétrie entre l'offre de formation et les besoins du marché du travail dans notre pays. D'où l'idée de mettre en place une structure de référence en matière d'ingénierie de formation professionnelle appelée Institut national d'ingénierie de formation professionnelle (INIFORP).

Selon les initiateurs, il s'agit d'un établissement public à caractère scientifique et technologique qui a pour mission d'assurer la recherche, l'appui conseil et l'expertise d'ingénierie de formation professionnelle.

A cet effet, il est chargé de participer à l'élaboration des référentiels de formation professionnelle et appuyer leur implantation au sein des organismes de formation professionnelle, produire les outils et moyens pédagogiques et didactiques nécessaires à la bonne application de ces référentiels.

L'INIFORP devra aussi apporter un appui conseil aux services publics, aux collectivités locales et aux entreprises dans le domaine de l'ingénierie de la formation professionnelle, et promouvoir la recherche appliquée à l'ingénierie et à l'innovation.