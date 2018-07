Afrique: Eliminatoires mondial 2019 - Angola, Mali, Maroc et Sénégal qualifiés

L'Angola, le Mali, le Maroc et le Sénégal se sont qualifiés pour le second tour des éliminatoires zone Afrique pour la Coupe du Monde Fiba 2019. Ils rejoignent le Cameroun, le Nigeria et la Tunisie, qui ont été vendredi les premiers à obtenir leur qualification pour la phase suivante de la compétition.

Le tableau à 12 équipes du second tour des éliminatoires a été complété hier par la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, le Tchad et l'Egypte.

Au Caire, le Maroc a eu recours à une prolongation pour se défaire de la combative République démocratique du Congo (61-58) et devenir la première équipe du Groupe C à se qualifier.

Plus tard dans la soirée, l'Angola en a fait de même en s'imposant devant l'Egypte (65-58). En fait, l'Angola, 11 fois titrée champion d'Afrique, a réussi samedi à se défaire d'une Égypte têtue pour s'imposer (65-58) et ainsi se qualifier pour le second tour des éliminatoires.

Pendant ce temps, à Dakar, le Sénégal a assuré sa participation en gagnant contre la Côte d'Ivoire (66-61), tandis que le Mali est devenu la deuxième équipe du Groupe B (après le Nigeria) à progresser grâce à sa victoire contre l'Ouganda (95-80).