Cote d'Ivoire: Prospection de marchés - Le Conseil consultatif présidentiel des Etats-Unis en mission au pays

Les Etats-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire ont signé trois protocoles d'accord, ce lundi 2 juillet 2018, au Sofitel Abidjan hôtel ivoire, pour développer et renforcer les relations commerciales et économiques entre ces deux pays.

« L'administration américaine veut renforcer ses relations et son soutien à la croissance des Etats africains. C'est la raison pour laquelle, le Président Donald Trump a désigné le secrétaire d'Etat au Commerce d'identifier des marchés en vue de développer et de renforcer les relations avec les Etats Unis», a indiqué d'entrée le Sous-secrétaire au Commerce pour le commerce international, Gilbert Kaplan.

A la tête d'une délégation du « Conseil consultatif présidentiel sur la façon de faire des affaires en Afrique », le Sous-secrétaire au Commerce a affirmé qu'il s'agit à travers cette initiative américaine d'un « signal fort de l'intérêt des Etats-Unis pour le marché africain en général et ivoirien en particulier. »

Ainsi, le gouvernement ivoirien a signé un protocole d'accord avec Visa Inc. Le ministre de l'Economie et des Finances, Adama Koné dira que ledit protocole constitue une déclaration d'intention de la part du gouvernement ivoirien et de Visa International Service Association. Ce, dans le l'optique de numériser des services de l'Etat (tels que les paiements et encaissements), et pour élargir l'accès au paiement numérique dans l'économie ivoirienne.

Pour lui, les paiements numériques proposés par VISA représentent une réelle opportunité pour une inclusion financière accrue et une croissance économique forte. Et de relever que sans s'y limiter, le protocole d'accord vise à digitaliser le système de paiement dans plusieurs domaines prioritaires de l'Etat, à savoir l'agriculture, le transport, l'éducation. »

Le deuxième protocole d'accord signé entre la Société des énergies nouvelles (Soden) et l'Agence américaine pour le commerce et le développement (Ustda) prévoit la construction d'une usine de production de biomasse de cacao de 60 à 70 Megawatts, à Divo. Le troisième protocole d'accord a été signé entre l'agence de partenariat public-privé du gouvernement américain, Us African development foundation (Usadf) et Bechtel Corporation deux structures américaines. Et cela, au bénéficie de la promotion des femmes et les entreprises gérées et dirigées par des jeunes.

« Le Conseil consultatif présidentiel a choisi la Côte d'Ivoire parmi les quatre pays à visiter - le seul pays francophone - parce qu'il a une croissance économique forte. Et aussi parce que cette croissance combine en même temps le volet économique et monétaire de toute la zone de l'Afrique de l'ouest », a expliqué Gilbert Kaplan. Avant d'ajouter que le choix de la Côte d'Ivoire comme une porte d'entrée unique pour les Etats-Unis tient compte de la langue, de la monnaie et de la croissance de la connectivité au niveau sous-régional. « Nous avons en Côte d'Ivoire des facilités de transport et des projets d'infrastructures », a-t-il également souligné.

Notons que la combinaison d'agence gouvernementale des Etats-Unis venues pour soutenir les relations entre les deux pays inclue le département du commerce, le département d'Etat, l'agence américaine pour le développement du commerce, l'Agence américaine du développement, le département du Trésor, la Fondation pour le développement africain et le Millénnium challenge corporate (Mcc).