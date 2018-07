Cote d'Ivoire: Baccalauréat 2018 - Acteurs et candidats du Bafing invités à des examens propres

Une importante délégation composée d'une cinquantaine d'hommes d'affaires et d'officiels… Plus »

De façon singulière aux candidats, il a exprimé ses encouragements en leur indiquant: «cet examen important dont l'issue favorable vous ouvrira les portes des universités et grandes écoles, doit être abordé avec sérieux et sans tricherie. Celui qui se fera prendre, reviendra dans cinq ans». Avant d'ajouter: «travaillez correctement. Traduisez sur du papier ce que vous avez appris en classe. Bonne chance à tous».

Pour la série A (A1 et A2), l'on enregistre 122 candidats et au niveau de la série D, 145 impétrants aspirent intégrer la grande famille des étudiants de Côte d'Ivoire. On note par ailleurs, la présence de 84 filles parmi les candidats, soit un taux de 31,46% (moins du tiers du total des effectifs).

