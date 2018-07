Burkina Faso: Inauguration de la rue Wemba Poko - Les riverains satisfaits

La Rue Wemba Poko (29.21) et (29.46) sis quartier Wemtenga, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou, a été inaugurée le 30 juin dernier. Cette cérémonie a eu lieu en présence du président du Faso et de nombreuses autorités politiques, coutumières et de la population sortie nombreuse pour la circonstance.

D'un coût global TTC de 3 165 049 251 F CFA assuré par le budget de l'Etat, cet ouvrage a été réalisé par l'entreprise Globex Construction et du bureau d'étude TED ingénieurs conseil chargé du contrôle de travaux.

Les riverains de la Rue Wemba Poko se réjouissent, et ce, grâce à la réalisation de cette rue qui est un réel soulagement. L'objectif de ce projet est la décongestion de la circulation sur certains axes principaux dont notamment l'avenue Babangida, l'obtention de gain de temps pour les usagers, l'accroissement de la sécurité routière et l'amélioration du bien-être des riverains des deux voies.

La cérémonie d'inauguration a eu lieu le 30 juin en présence du président du Faso, de plusieurs membres du gouvernement et d'une foule venue nombreuse pour la circonstance. Le représentant de "Wemba Ligdi", chef de Wemtenga, a, dans son propos, exprimé la satisfaction de tous les habitants de Wemtenga car, dit-il, « cette route était un espoir pour la population et elle est là ; nous sommes satisfaits».

Le ministre des Infrastructures, Eric Bougouma, a salué l'esprit de clairvoyance et de construction du président du Faso qui a su valoriser et encourager l'idée d'aménagement et de bitumage des voiries urbaines dans les deux grandes villes du pays que sont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso sans oublier les autres capitales régionales.

Pour le ministre des Infrastructures, cet aménagement dans la ville de Ouagadougou vise surtout à améliorer la fluidité du trafic à l'intérieur de la ville et à assurer une bonne structuration du réseau de voieries urbaines. Le lancement de ce projet a eu lieu le 30 octobre 2017 sous le patronage du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba et les travaux ont effectivement démarré le 7 novembre 2017, a-t-il précisé.

Il a continué en donnant les étapes des travaux à savoir : les travaux préparatoires et de terrassement, la construction des corps de chaussée, le revêtement en BB (béton butimeux), la réalisation d'un réseau d'assainissement et de drainage, la mise en place de la signalisation verticale et horizontale, l'éclairage public, les aménagements divers et les mesures environnementales et sociales.

Le maire de Ouagadougou, Armand Roland Pierre Béowindé, prenant la parole, a précisé que le bitumage de cette rue est la concrétisation d'un projet de plus, preuve que le Programme national de développement économique et sociale (PNDES) est en marche.

Et le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, d'ajouter que « c'est avec fierté que je viens à l'inauguration car cela entre dans le cadre de l'amélioration de la mobilité des citoyens dans les villes.

C'est un travail qui a commencé à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso et qui va se poursuivre dans nos différents arrondissements.

Je pense que c'est une nécessité de faire en sorte que les nids de poules, les routes qui sont fréquentées non bitumées puissent avoir des solutions définitives ». « Aujourd'hui c'est la rue Wemba Poko, dans les prochains jours nous entamerons d'autres rues », a-t-il conclu.