Congo-Kinshasa: Kabila lance Zongo II - Ingele Ifoto prédit l'atténuation du délestage

Une source de 150 mégawatts. Telle est la capacité installée du barrage hydroélectrique de Zongo II, inauguré le vendredi 22 juin dernier par le Chef de l'Etat, Joseph Kabila, au Kongo Central.

Dans son speech à cette occasion, le Ministre de l'Energie, Jean-Marie Ingele, a confié sa ferme conviction de voir cette centrale de Zongo II aider à faire chuter le phénomène délestage à Kinshasa, Capitale de la République Démocratique du Congo. "La centrale hydroélectrique de Zongo II va effectivement constituer une véritable source alternative d'alimentation de la ville de Kinshasa et du District des Cataractes, quelque peu trop dépendants de la production des centrales d'Inga et sans véritable source de secours en cas de problème majeur sur le système électrique d'Inga pour reprendre les besoins vitaux en énergie électrique.

La centrale de Zongo II a aussi l'avantage de l'énergie nécessaire pour l'atténuation conséquente du délestage dans la ville de Kinshasa, capitale de notre pays et siège des institutions républicaines ", a-t-il dit. Pour le Ministre de l'énergie, Zongo II est une preuve tangible des actions d'envergure que le Gouvernement a entreprises dans le secteur de l'électricité, sous l'impulsion du Président Kabila, pour faire face à la situation de déficit énergétique ainsi qu'à l'état de vétusté et d'insuffisance des infrastructures énergétiques existantes, étant donné que les taux de desserte en eau et en électricité sont encore parmi les plus bas du continent. Veuillez parcourir l'allocution signée Ingele Ifoto dans les lignes qui suivent.

ALLOCUTION DU MINISTRE DE L'ENERGIE ET RESSOURCES HYDRAULIQUES A L'OCCASION DE L'INAUGURATION DE LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE ZONGO II

Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat ;

Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Honorables Députés et Sénateurs ;

Madame et Messieurs les membres du Gouvernement Central, ici présents ;

Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle ;

Monsieur le Président de la Cour de Cassation ;

Monsieur le Président du Conseil d'Etat ;

Messieurs les Procureurs Généraux près les 3 Cours ;

Monsieur le Gouverneur de la Province du Kongo Central ;

Monsieur le Gouverneur de la Ville-Province de Kinshasa ;

Messieurs les Ambassadeurs et Chefs des Missions Diplomatiques en RD Congo ;

Monsieur le PCA et Monsieur le DG de la SNEL ;

Mesdames et Messieurs les Mandataires des Entreprises Publiques ;

Messieurs les Représentants des Organismes Internationaux ;

Mesdames et Messieurs à vos titres et qualités respectifs,

C'est un grand honneur de prendre la parole, en ce jour mémorable pour le peuple et plus particulièrement pour le secteur de l'électricité, à l'occasion de la cérémonie d'inauguration officielle de la centrale hydroélectrique de Zongo II que préside, en ce lieu, le Chef de l'Etat.

Le jour est mémorable en ce sens que cela fait plus de trente (30) ans depuis la mise en service de la centrale hydroélectrique de Mobayi Mbongo, en 1983, que la République Démocratique du Congo inaugure une centrale hydroélectrique construite avec les fonds publics. (La comparaison s'arrête là car, figurez-vous, Mobayi a une puissance installée de 10 MW alors que Zongo en a 15 fois plus).

Cet état des choses a amené notre pays dans une véritable crise énergique. La crise dont question est caractérisée par un déficit criant dans la fourniture d'électricité et sans cesse croissant, des délestages ainsi que des coupures fréquentes d'électricité dans l'alimentation des usagers alors qu'il est indéniablement reconnu que l'électricité joue le rôle d'appui de tout premier rang aux secteurs productifs, à la protection de l'environnement, à la lutte contre la pauvreté et au confort familial.

C'est autant dire que l'électricité est effectivement le moteur de développement car tous les acquis d'une société moderne en matière de communication, de transport, de santé, de recherche scientifique, de production agricole et industrielle ne fonctionneraient pas sans électricité. Bien plus, l'accès à une énergie fiable et suffisante constitue un facteur de croissance et de développement en ce sens qu'il permet d'accroître la productivité et d'améliorer la qualité de vie des populations.

C'est ce qui fait que l'approvisionnement sûr du pays en électricité, propre et de qualité est une priorité absolue.

Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat

C'est un grand honneur pour nous que vous ayez accepté de présider personnellement la présente cérémonie d'inauguration de cette centrale dont vous aviez procédé, en mai 2012, au lancement des travaux de construction.

Avec les projets de centrales de Kakobola (10,4 MW), de Grand Katende (64 MW) et de Busanga (240 MW) ainsi que la ligne 400 KV/ Inga-Kinshasa, construite pour le renforcement et la sécurisation de la ville de Kinshasa, et celle en courant continu entre Inga et Kolwezi dont la capacité de transit a été doublé pour acheminer plus d'énergie vers les provinces issues du découpage territorial de l'ancienne province du Katanga, Zongo II constitue une preuve matérielle de plus de votre volonté politique de faire du secteur de l'énergie une priorité absolue du programme de reconstruction du pays et de la relance de l'économie nationale. Il en est de même pour les autres projets dont les débuts des travaux sont imminents.

L'infrastructure que vous allez inaugurer, Excellence Monsieur le Président de la République, est une preuve tangible des actions d'envergure que le Gouvernement a entreprises dans le secteur de l'électricité, sous votre impulsion, pour faire face à la situation de déficit énergétique ainsi qu'à l'état de vétusté et d'insuffisance des infrastructures énergétiques existantes, étant donné que les taux de desserte en eau et en électricité sont encore parmi les plus bas du continent.

Ces actions entreprises, aussi bien sur le plan interne que dans le cadre de coopération bilatérale et multilatérale, portent à la fois sur les réformes d'ordres institutionnel et structurel ainsi que sur la mise en œuvre des projets des infrastructures dans le domaine de l'énergie. Elles ont notamment permis :

1° de doter le secteur de l'électricité d'une importantissime loi promulguée, le 17 juin 2014, par Votre Excellence et en vertu de laquelle ce secteur est libéralisé ;

2° de réaliser l'atlas des énergies renouvelables, résultante d'études détaillées de la situation énergétique réalisée dans chacune des provinces de la RDC qui met en valeur les atouts et les défis de chaque province pour les projets de l'énergie ;

3° de mettre en œuvre des projets de réhabilitation des infrastructures existantes et de construction de nouvelles centrales hydroélectriques et solaires dont les travaux sont en préparation ou bien avancés pour quelques-uns ;

4° de poser des actes concrets pour l'amélioration du climat des affaires en RD Congo ;

5° d'élaborer l'Agenda National et le Prospectus d'Investissement y afférent qui constituent dorénavant l'outil de référence pour la coordination des actions des partenaires techniques et financiers ainsi que le monitoring pour la société civile et pour la participation du secteur privé dans le domaine de l'énergie.

Il y a lieu de noter, qu'avec 150 MW de capacité installée associés à la production de la centrale voisine de Zongo I, la centrale hydroélectrique de Zongo II va effectivement constituer une véritable source alternative d'alimentation de la ville de Kinshasa et du District des Cataractes, quelque peu trop dépendants de la production des centrales d'Inga et sans véritable source de secours en cas de problèmes majeurs sur le système électrique d'Inga pour reprendre les besoins vitaux en énergie électrique.

La centrale de Zongo II a aussi l'avantage de l'énergie nécessaire pour l'atténuation conséquente du délestage dans la ville de Kinshasa, capitale de notre pays et siège des institutions républicaines. Bien entendu, la desserte de plusieurs agglomérations et des unités industrielles de la province du Kongo Central va être sécurisée et renforcée.

C'est justement ce genre d'œuvres, autant que les autres infrastructures de bases dont nous louons la réalisation, qui nous aiderons à renforcer et à consolider durablement la paix dans notre pays du fait qu'elles génèrent de nombreux emplois directs et indirects dans leurs zones d'implantation, détournant ainsi les jeunes des manipulations et des tentations négatives qui détruisent le tissu économique et amenuisent les espoirs de tout un peuple, de toute une nation.

Nous avons tous besoin et le devoir de préserver et de pérenniser cet acquis par sa protection ainsi que par une bonne politique d'exploitation et de maintenance afin que le fruit de sa production électrique puisse servir à la fluctuation de l'initiative à travers d'autres infrastructures électriques et des œuvres communautaires en faveur de la population, pour le développement de la province.

Parmi les actions déterminantes à mettre à l'actif du processus de mise en œuvre de ce projet, il y a lieu de citer principalement :

les négociations et l'obtention du financement de 360 millions de dollars US auprès du Gouvernement de la République de Chine qui furent sanctionnées par l'accord du 29 janvier 2011, avec une participation au projet de 16,5 millions de dollars US pour la RD Congo et du paiement des intérêts intercalaires de plus de 14 millions de dollars US ;

la réalisation des différentes études techniques et environnementales, avec une contribution significative des experts congolais de plusieurs domaines pour leur amélioration ;

le recrutement et la signature des contrats avec l'entreprise de conception et de construction SINOHYDRO ainsi que les bureaux Conseils YELLOW RIVER et BETEC pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction ;

la cession du rôle de maître d'ouvrage et d'exploitant attitré à la SNEL ;

l'aménagement de la route d'accès au site au départ de la ville d'Inkisi ;

la construction des ouvrages et installations de la centrale ;

la construction du camp de vie des exploitants et des bureaux, avec salles de réunions ;

le lancement des travaux de construction de la ligne électrique de 220 KV joignant la ville de Kinshasa au niveau de Kinsuka, travaux qui avancent bien et, en attendant la fin desquels, l'énergie de Zongo II est acheminée à Kinshasa par les lignes Zongo I - Gombe et Badiadingi grâce à une liaison électrique aménagée entre les deux centrales (Zongo I et Zongo II).

Excellence Monsieur le Président de la République ;

Excellence Monsieur le Premier Ministre ;

Mesdames et Messieurs,

C'est donc ici, pour nous, l'occasion de saluer et manifester toute notre gratitude à son Excellence Monsieur le Président de la République, au Gouvernement tout entier et à la République Populaire de Chine, à travers son Ambassadeur et Chef de mission diplomatique en RD Congo ici présent, pour l'excellence des relations entre nos deux pays qui ont permis la réalisation de la présente œuvre dont nous sommes témoins privilégiés de son inauguration par le Chef de l'Etat.

Il s'agit tout simplement d'un pont de plus pour la consolidation des relations historiques avec ce pays ami au nôtre et un acte très significatif dans la recherche du bien-être et du développement socio-économique de la République Démocratique du Congo. En effet, la coopération sino-congolaise a chaque fois produit des réalisations à la hauteur des espoirs des populations congolaises et de la grandeur de notre pays.

Notre reconnaissance s'adresse évidemment aussi aux autres partenaires au développement qui se trouvent représentés, d'une manière ou d'une autre, par vous qui avez daigné effectuer le déplacement pour cette circonstance, lesquels partenaires ne cessent d'accompagner la RD Congo dans son ambitieux programme énergétique. Je ne puis oublier le rôle important que chacun joue dans la matérialisation des efforts du Gouvernement et du peuple congolais.

Nous ne pouvons non plus oublier le rôle important que toutes les personnes morales et physiques qui ont concouru efficacement à la matérialisation de la présente œuvre ont joué. C'est notamment le cas de SINOHYDRO, de YELLOW RIVER, de BETEC et de PROJELEC, de SNEL, de l'OCC, de la DGDP, du Bureau de Coordination du Programme Sino-Congolais, de l'Institut Géographique du Congo, des Ministères directement impliqués dans la matérialisation du projet (à savoir ceux des Finances et du Portefeuille), du panel des experts délégués par la Banque Mondiale à un moment critique de la phase de construction de cette centrale pour la vérification de la qualité des ouvrages, ainsi que de tant d'autres personnes que je ne cite pas nommément.

C'est aussi l'occasion d'exhorter la population congolaise à se mobiliser pour la préservation des acquis de ce projet et pour en assurer jalousement la protection des précieuses infrastructures aménagées en vue de leur meilleure rentabilisation et de leur durabilité.

Pour ce qui concerne mon Ministère, aucun effort ne sera ménagé pour nous assurer que chaque intervenant respecte scrupuleusement ses devoirs et obligations en jouant pleinement notre rôle de suivi, de contrôle et de maîtrise de l'exploitation de ces infrastructures en vue d'en tirer le maximum de bénéfice possible sur tous les plans et de leur durabilité.

Que vive la République Démocratique du Congo

Que vive la coopération sino-congolaise

Que vive la centrale de Zongo II

Je vous remercie.

Fait à Zongo, le 22 juin 2018