Congo-Kinshasa: Pas des rififis à la MP - FCC - Le Pprd embarqué !

C'est officiel et trêve de polémique. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie est effectivement membre du Front Commun pour le Congo, FCC.

Le Secrétaire Permanent du parti présidentiel, Emmanuel Ramazani Shadary a apposé sa signature sur la charte constitutive de cette plateforme dont la paternité revient à son autorité morale, Joseph Kabila Kabange. La cérémonie s'est déroulée au salon Congo de Pullman Hôtel hier, lundi 2 juillet 2018. Y étaient présents plusieurs épaules galonnées du FCC et des officiels, membres de la MP et de l'opposition au sein du Gouvernement dont le VPM Henri Mova Sakanyi.

Les membres de cette structure politique et électorale ont convenu de gagner les élections ensemble et à tous les niveaux autour d'un Programme commun et d'un candidat unique. Les garanties de bonne foi avant, pendant et après les élections ont été réciproquement codifiées dans la charte par ses membres que sont les acteurs de la MP, l'opposition ayant participé aux dialogues de la cité de l'Union Africaine sous l'égide d'Edem Kodjo et du centre Interdiocésain menée par les Evêques de la CENCO présents dans le gouvernement, ceux de la société civile et les personnalités de divers horizons.

La signature de la charte constitutive du Front Commun pour le Congo «FCC», la grande coalition politique et électorale pro-Kabila, se poursuivra ce mardi 3 juillet 2018 à Kinshasa. Première force de la Majorité Présidentielle, le Pprd par Ramazani Shadary a apposé une signature forte du fait qu'après la ratification officielle intervenue dimanche 1er juillet, une forme de rumeur circulait dans la toile comme dans les antichambres faisant le lit d'une fronde, mieux un désamour entre le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie et le Front Commun pour le Congo.

Ainsi, la signature du PPRD vient donc couper court à la rumeur selon laquelle, le parti présidentiel aurait pris l'option de faire cavalier seul pour les prochaines élections. Il faudrait signaler qu'au-delà du PPRD, d'autres formations politiques de la MP comme d'ailleurs sont venus, aussi, ratifier la charte du Front Commun pour le Congo. Parmi ces dernières, il y a l'Alliance des Forces Démocratiques pour le Congo -AFDC- de Modeste Bahati qui a également signé ladite charte.