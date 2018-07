Congo-Kinshasa: Coupe du Congo - Renaissance-Nyuki, Molunge-JSK en demi-finales !

Les affiches de demi-finales de la 54ème édition de la Coupe du Congo de football sont connues. Fc Renaissance du Congo de Kinshasa joue AS Nyuki de Butembo, et le Tout-Puissant Molunge de Mbandaka croisera Jeunesse Sportive de Kinshasa. Les deux demi-finales se joueront les 10 et 11 juillet prochain, à Kolwezi, dans le grand Katanga.

Les quatre équipes qualifiées à cette dernière étape ont validé leurs tickets hier, lundi 2 juillet, à l'issue des matches de la troisième journée des quarts de finales.

Dans le site de Mbuyi-Mayi, JSK a terminé premier après son match nul (1-1) devant As Nyuki Butembo. L'équipe du Nord-Kivu a ouvert le score par Claude Semabo à la première mi-temps, avant que les Kinois n'égalisent en seconde mi-temps par Mowute. Un précieux mach nul pour les Nord-kivutiens qui terminent à la deuxième place de ce site. Entre temps, l'AS Bantous et Kungu Pembe déjà éliminés ont joué pour l'honneur, match soldé par la victoire du représentant du Bandundu (2-1). L'AS Bantous n'aura vu que du feu dans ce site. En ordre utile, JSK est premier 7 points (+6), AS Nyuki deuxième avec 5 points (+1), Kungu Pemba avec 3 points (-4) et enfin, AS Bantous quatrième 1 point (-3).

Dans le site de Kinshasa, le FC Renaissance en ballotage depuis sa première journée ratée face à OC Bukavu Dwa (1-1), a finalement arraché sa qualification en battant TP Molunge de Mbandaka (4-0). Jean-Pierre Nsimba au meilleur de sa forme a ouvert le score à la (31ème), avant qu'il ne revienne à la (69ème) d'une superbe frappe pour le doublé. Ensuite, Vincent Tshiala inscrira le troisième but à la (74ème). Et, Boka clôturera le festival à la (89ème) sur un bon service de Masikini.

En premier match dans ce groupe, OC Bukavu Dawa a difficilement battu Océan Pacifique 1-0, but de Zaki Akim (81ème). L'équipe du Sud-Kivu a joué avec une équipe complètement remaniée après la suspension par le Comité organisateur de quatre de ses joueurs titulaires au terme des incidents qui ont eu lieu après le match Bukavu Dawa vs TP Molunge du vendredi 29 juin dernier. Molunge s'était imposé par le score de 2 buts 1.

Dans ce site, c'est le FC Renaissance du Congo qui a terminé premier avec 7 points (+7), Molunge deuxième avec 6 points (-2), Bukavu Dawa troisième avec 4 points et Océan Pacifique bon dernier avec 0 point (-5). La finale interviendra le 14 Juillet, dans la même ville, où sera connu le successeur de Maniema Union, vainqueur de la dernière édition de la Coupe du Congo.