Congo-Kinshasa: Enquête d'impact et de satisfaction, l'Anapi insiste sur la mise en application des réformes

C'est hier, lundi 2 juillet 2018, que s'est définitivement clôturée la présentation des résultats de l'enquête d'impact et de satisfaction sur les réformes relatives à l'amélioration du climat des affaires et des investissements.

Conduite par l'Agence nationale pour la promotion des investissements, du 21 mars au 7 avril dernier, cette enquête était principalement axée sur les indicateurs de Création d'entreprise, Raccordement à l'électricité, Transfert de propriété, Permis de construire et Commerce transfrontalier. Pour chacun d'eux, les spécialistes attitrés ont participé à ces séances de travail qui ont également servi de cadre pour émettre de nouvelles recommandations afin d'accélérer la mise en œuvre du programme des réformes.

Cette enquête a également permis d'établir un état des lieux exhaustif du niveau de l'application des réformes en matière de climat des affaires et des investissements en République Démocratique du Congo. Ce, pour la période allant du 31 mai 2017 au 31 mars 2018. Après avoir donc tablé sur la Création d'entreprise et le Raccordement à l'électricité, c'est autour des 3 autres indicateurs que le Directeur général adjoint de l'ANAPI, Mme Rose Dorée Bokeleale, et toute son équipe se sont consacré.

Ainsi, l'allègement des coûts des opérations par la baisse des taux d'impôts, droits, taxes et autres redevances et la transparence et la réduction des procédures administratives sont, entre autres, les visées du programme de réformes pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements en RD. Congo. Des recommandations ont été ainsi émises notamment, sur le plan technique avec le renforcement des capacités des cellules provinciales du climat des affaires de manière à ce qu'elles servent de relais pour la diffusion et le suivi des réformes dans les provinces. Et de la lutte contre la corruption et l'immoralité dans le traitement des affaires publiques. Sur le plan financier, il s'agit de doter l'ANAPI de moyens conséquents pour la vulgarisation régulière des réformes, allouer un budget pour mettre en pratique le plan opérationnel global de suivi et évaluation pour l'ANAPI, et attribuer un budget pour l'opérationnalisation des cellules provinciales du climat des affaires dans chaque province.

Pour les indicateurs Permis de construire et Transfert de propriété, qui d'ailleurs étaient les plus problématiques, des couacs ont été rencontrés par les experts dont les difficultés d'obtention des informations à cause du mauvais archivage ou du refus de collaboration de certains agents de l'Administration publique. Mais, également, l'inexactitude des données reprises sur les listes émanant de l'Administration. Cependant, il sied de noter que l'absence totale de l'impunité face à la résistance observée dans les chefs des administrations publiques constitue un véritable frein au processus des réformes. Et parmi les principaux facteurs de risques dans l'inefficacité des réformes, il y a la faiblesse de la communication et de vulgarisation des réformes et de l'état de mise en œuvre et la corruption dans le traitement des affaires publiques.

Concernant la résistance aux réformes, l'enquête relève quelques les principales causes, à savoir : les mauvaises conditions de vie et de travail des Agents et fonctionnaires de l'Etat ; ainsi que l'impunité et le laxisme généralisé dans l'administration publique.

Transfert de propriété

Les résultats de l'enquête en ce qui concerne cet indicateur révèlent que le délai pour effectuer une mutation immobilière actuellement est de 19 jours en moyenne pour un dossier non litigieux. Ceci est soutenu par ce qui suit : sur un taux de 95 % des réponses obtenus à cette question, 96 % affirment avoir effectué leur mutation en 19 jours en moyenne. Pour ce qui est du coût, en fait le coût total d'une mutation, selon les données de l'enquête, est de 3% de la valeur vénale + les frais techniques qui varient entre 90 et 360 USD selon le cas. Et ceci a été confirmé par 80% des personnes interrogées.

Permis de construire

Entendu ici les résultats de l'enquête sur le délai, le coût et les procédures pour l'octroi du permis de Construire. Ils révèlent, en effet, que l'obtention du permis de construire se fait en une moyenne variant entre 30 et 45 jours. Puisque sur 100% des personnes interviewées, 67% affirment l'avoir obtenu endéans 45 jours contre 43% qui l'ont obtenu en plus de 45 jours. Et le coût global d'obtention du permis de construire varie de 1.000 à 4.000 USD selon la superficie.

Seulement, quelques recommandations figurent pour cet indicateur notamment, écrire à la Banque mondiale pour élaguer «le contrat leasing» parmi les documents à présenter pour obtenir le permis de construire ; publier tous les textes en rapport avec le processus d'obtention du permis de construire ; mettre sur pied une base de données fiables sur les permis de construire délivrés au niveau du Secrétariat Général à l'Urbanisme et de ses services déconcentrés ; et améliorer les conditions de travail des agents de l'Administration Publique.

Commerce transfrontalier

Ici, l'on note les difficultés de retrouver les adresses issues de la base des données obtenues de la SEGUCE, mais aussi l'indisponibilité des enquêtés ainsi que le questionnaire long et le nombre des jours sous-estimés. Sur ce ont été formulées des recommandations générales sur le Commerce transfrontalier. Il s'agit d'organiser des matinées d'échanges avec les principaux importateurs autour des réformes en associant les administrations concernées (OCC, DGDA, SCTP, SQUAV.), et intensifier les activités de vulgarisation et de sensibilisation sur les réformes opérées sur cet indicateur.