Congo-Kinshasa: Miracle Kabila - Florent-Délice Lushima Djunga lance la guerre des chiffres !

Démarche insolite. Chiffres insoupçonnés. Forent-Délice Lushima qui se présente ici, comme un kadogo de la première heure sauvé à Kalemie par Mzee Laurent-Désiré Kabila, a choisi le langage des chiffres pour mieux exprimer sa pensée.

Pour lui, en effet, Joseph Kabila dont il apprécie, du reste, son leadership à la tête du pays, est et demeure le dernier rempart sur lequel les congolais doivent s'appuyer pour consolider la souveraineté et l'indépendance de la RD. Congo. Au-delà de sa lettre de félicitations à Joseph Kabila, en marge du 30 juin 2018, il brandit, en plus, deux tableaux à l'appui, pour démontrer ce qu'il appelle, lui-même, "Miracle Joseph Kabila en chiffres".

A lire Florent-Délice Lushima, il y a lieu, pour les acteurs politiques de tout acabit, de se triturer les méninges pour en saisir la portée historique. Pourtant, plus clair que quiconque, il évoque les hauts faits de Kabila et les inscrits dans la perspective de la position de tous ceux qui créditent son action d'un bilan globalement positif, plus de 17 ans après. Car, à son avis, "le véritable fléau qui est à l'origine de la situation misérable dans laquelle se trouve le peuple Congolais, réside dans l'incapacité de 80 millions des Congolais à doter leur pays d'un budget digne de la taille de la République Démocratique du Congo reflétant les performances pharaoniques réalisées sous le leadership du Chef de l'Etat réélu.

L'insolvabilité de l'Etat et des entreprises publiques constitue un autre fléau qui participe à l'accroissement des débiteurs douteux qui, aux yeux des bailleurs de fonds sont considérés comme des assassins silencieux, parce qu'ils représentent des forces négatives qui dérèglent le fonctionnement du marché financier d'un pays. Ils sont les ennemis les plus redoutables des bailleurs de fonds. La présence des dettes exigibles ou des factures impayées dans la structure financière de l'Etat et des entreprises publiques constitue l'épicentre du fléau qui freine le développement du pays", insiste-t-il.